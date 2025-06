Sfuma la pista Milan, Allegri deluso: sta firmando per 40MLN

Ed ecco che nascono le prime tensioni all’interno del nuovo gruppo di lavoro del Milan per via, ovviamente, del calciomercato.

Il direttore sportivo Igli Tare aveva promesso un nome importante a Massimiliano Allegri, ma evidentemente non è riuscito a mantenere la parola data per via di un’altra grande d’Europa. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il Milan credesse di averlo in pugno, il calciatore ha ben deciso di voltare le spalle al club rossonero per firmare con una squadra che gli garantirà la partecipazione alla prossima Champions League.

Fino a qualche giorno fa questa condizione non sembrava essere essenziale ai fini dell’accordo finale, ma a parità di offerte il ragazzo è stato inevitabilmente attratto dalla possibilità di continuare a giocare la più importante competizione continentale per club al mondo.

Milan superato all’ultima curva: Allegri deluso

Dopo Luka Modric e Samuele Ricci ecco la prima delusione del calciomercato estivo del Milan. Nel corso di queste settimane si è parlato tanto dell’interesse del Diavolo per un calciatore in particolare, pupillo del direttore sportivo Igli Tare e desiderio dell’allenatore Massimiliano Allegri.

A botta di rilanci il club rossonero non ha mai perso la speranza di riuscire a ottenere il sì definitivo per il trasferimento del ragazzo, ma arrivati a questo punto non può fare altro che arrendersi. Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande d’Europa si sarebbe inserita nelle trattative per il calciatore, mettendo sul piatto un’offerta che potrebbe essere quella definitiva. Niente di confermato, sia chiaro, il Milan è ancora in gioco, ma i contatti di queste ore starebbero seriamente complicando i discorsi.

Stando a quanto riportato dal collega Sacha Tavolieri sui propri profili social, dopo essersi momentaneamente staccato, il Borussia Dortmund è tornato alla ribalta per Ardon Jashari, obiettivo numero uno del Milan per andare a rinforzare e completare la mediana di Massimiliano Allegri nella prossima stagione.

Sta firmando per 40MLN di euro

Fino ad oggi il Milan ha insistito per Ardon Jashari al punto da presentare al Club Brugge un’ultima offerta per il calciatore da 30 milioni di euro di base fissa. Neanche uno sforzo del genere ha convinto i belgi a lasciar partire il calciatore, che negli scorsi giorni è uscito allo scoperto chiedendo la cessione proprio al club rossonero.

Programmi e volontà del ragazzo potrebbero però cambiare, anche perché il Borussia Dortmund sarebbe pronto a fare sul serio per Ardon Jashari. Il prezzo non cambia: per lo svizzero classe 2002 il Club Brugge vuole almeno 40 milioni di euro, cifra che la società giallonera sarebbe pronta ad investire grazie anche agli introiti del Mondiale per Club. Nel frattempo il Milan continua a rimanere vigile sul ragazzo con il quale Allegri tanto vuole lavorare nella prossima stagione. Staremo a vedere.