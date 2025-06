Beffa Milan, firma gratis dopo il Mondiale per Club

Finito nella lista dei desideri di Allegri per questo calciomercato, il calciatore non vestirà la maglia del Milan nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, nonostante sia in pieno atto il Mondiale per Club, una diretta concorrente del Diavolo ha deciso di anticipare i tempi contattando e chiudendo ogni discorso per l’attaccante direttamente in America. In questi giorni le parti si sono infatti incontrate per definire gli ultimi dettagli per un accordo che comunque non è mai stato in discussione, nonostante la velata intenzione del Milan di inserirsi nei discorsi per cercare di convincere il calciatore a trasferirsi in Serie A.

Firma gratis dopo il Mondiale per Club

Nel corso di diverse estati di calciomercato il Milan è stato vicino all’ingaggiare questo calciatore, che sarebbe potuto essere una soluzione più che valida anche questa volta considerando il fatto che stiamo parlando di un parametro zero. Per un motivo e per un altro, alla fine, non si è fatto nulla neanche adesso, con la dirigenza rossonera che potrebbe mangiarsi presto le mani considerata la ghiotta occasione che si sta lasciando scappare.

C’è da dire, comunque, che la volontà del calciatore ha giocato un ruolo fondamentale in queste trattative, iniziati un po’ di tempo fa e che si sono concluse solo adesso in concomitanza con il Mondiale per Club. Adesso sarà curioso capire quando arriverà l’ufficialità, ma la sensazione è che si tratti essere di una mera questione di giorni, o meglio, settimane, anche perché bisogna aspettare prima che finisca la competizione attualmente in atto negli States.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, oramai è fatta: Angel Correa sarà un nuovo calciatore del Tigres UNAL, storica compagine messicana nella quale attualmente milita una grande ex conoscenza del calcio europeo e mondiale come Gignac.

Rimpianto Milan

Dopo averlo cercato così a lungo il Milan avrebbe potuto fare quest’ultimo sforzo per portarlo finalmente in rossonero, ma alla fine si è deciso di optare per altro, anche perché la priorità del mercato milanista non risponde sicuramente al nome di Angel Correa. L’argentino firmerà così senza troppi rimpianti con il Tigres UNAL, con Igli Tare che invece lavorerà per cercare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un altro tipo di attaccante.

In questi giorni sono stati fatti i nomi di Darwin Nunez, Dusan Vlahovic e Moise Kean, ma stando alle ultime notizie il principale candidato alla maglia numero 9 del Milan sarebbe Aleksander Mitrovic, attaccante 30enne dell’Al-Hilal che potrebbe tornare in Europa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il vero tarlo è legato all’ingaggio che attualmente percepisce in Arabia, ma la sensazione è che con 5 milioni di euro a stagione lo si potrebbe convincere.