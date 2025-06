Molina in Serie A: Inter beffata, lo scambio

L’argentino è sempre più vicino a lasciare l’Atletico Madrid e una big potrebbe andare a beffare i nerazzurri attraverso uno scambio. I dettagli

Finita l’esperienza negli Stati Uniti, l’Atletico Madrid dovrà iniziare a ragionare con attenzione al futuro. Sono molti i giocatori che potrebbero cambiare squadra nel corso del calciomercato estivo e fra loro anche Nahuel Molina. L’argentino ex Udinese non rientra assolutamente nei piani di Simeone e per lui si fa sempre più insistente la notizia di un ritorno nel nostro campionato e una big italiana potrebbe muoversi già nel giro delle prossime settimane.

Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino un calciatore del nostro campionato e non è da escludere che si possa optare per uno scambio nel prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Ma l’interesse degli spagnoli nei confronti del giocatore potrebbe portare Molina nel nostro campionato.

Calciomercato: Molina ritorna in Italia, possibile scambio

L’avventura di Molina all’Atletico Madrid è praticamente terminata. L’argentino ha finito il suo ciclo con i Colchoneros e nelle prossime settimane proverà a trovare una soluzione differente. Da tempo si parla di un ritorno in Serie A con Inter, Juventus e Milan che avrebbero sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Ma attenzione anche ad un’altra big. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno per Angelino della Roma. I giallorossi sono già stati accostati a Molina e a questo punto non è da escludere uno scambio fra i due club nel prossimo calciomercato. Al momento si è in una fase embrionale della trattativa e ci vorrà del tempo per sbloccare l’affare. Ma resta una pista da seguire con attenzione visto che il terzino giallorosso è destinato a lasciare la corte di Gasperini per iniziare una nuova avventura.

L’interesse dell’Atletico Madrid per Angelino apre la strada ad un Molina alla Roma nel prossimo calciomercato. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo se questa operazione potrà entrare nel vivo oppure il club giallorosso andrà su obiettivi differenti per la fascia.

Mercato: la Roma su Molina

La Roma è una delle squadre interessate a Molina per il calciomercato estivo e l’interesse dell’Atletico Madrid per Angelino apre alla possibilità di uno scambio.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo se l’ipotesi Molina per la Roma sarà realmente fattibile oppure si andrà su profili differenti nel prossimo calciomercato.