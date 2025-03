Dybala si opera: quando torna, la mossa della Roma sul mercato

Terribile notizie choc per la Roma di Claudio Ranieri e i suoi tifosi perché arriva il comunicato sull’infortunio grave di Dybala costretto ad operarsi.

Ci sono delle novità che riguardano le notizie inerenti al dramma sportivo che sta vivendo Paulo Dybala, talento e trascinatore della Roma che è stato costretto a fermarsi e ora dovrà stare fermo per un periodo lungo di tempo. Arrivano conferme negative purtroppo per i tifosi giallorossi e gli appassionati di sport visto quello che è accaduto al campione argentino.

Un brutto infortunio per Dybala che ora complica il finale di stagione della Roma che arrivava da tanti risulti utili di fila in Serie A e si ritrova a cavallo della zona Champions League.

Un vero guaio quello che riguarda ora la situazione in casa Roma perché ci sono state conferme in merito all’infortunio di Dybala che si è fatto male e rischia di dover stare fuori per un lungo periodo di tempo. Una vicenda davvero terribile dal punto di vista sportivo per il giocatore che ora è costretto anche a sottoporsi all’intervento chirurgico per mettere a posto le cose.

Infortunio Dybala: starà fuori a lungo, le ultime

In questo momento ci sono delle novità che riguardano il brutto infortunio di Dybala che si è fatto male e occhio a come possano andare le cose considerando i lunghi tempi di recupero per il giocatore visto quello che è accaduto

E’ più grave del previsto l’infortunio di Dybala che è costretto ad operarsi come ha comunicato direttamente la Roma sul proprio canale ufficiale. Una notizia davvero terribile per il giocatore e la squadra nel rush finale di stagione e proprio ora che stava ottenendo tanti punti per completare la rimonta alla zona Champions.

La Roma ha comunicato che Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Una decisione presa di comune accordo tra calciatore e la società giallorossa per trovare una via di recupero ottimale dall’infortunio.

Il rischio è che i tempi di recupero di Dybala possano essere lunghi fino a diversi mesi e che quindi la sua stagione possa essere finita in anticipo. A quel punto si rivedrà direttamente il prossimo anno in campo Dybala con la Roma e la società si sta già attivando sul mercato per farsi trovare pronta e avere un nuovo giocatore con quelle qualità anche per il futuro.