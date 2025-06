Accordo con il Milan per Morata: torna subito in Serie A

Dopo la breve (e vincente) esperienza semestrale al Galatasaray, Alvaro Morata è pronto a fare ritorno in Serie A per la terza volta.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante spagnolo avrebbe raggiunto un accordo con un’altra società italiana, pronta ad affidargli le redini del proprio reparto offensivo nella prossima stagione. Ci sarebbero ancora da sciogliere una serie di dettagli con il Galatasaray, che dal canto suo vorrebbe trattenere il calciatore fino alla scadenza del prestito (gennaio), ma la sensazione è che di ritorno dalle vacanze Morata non farà proprio tappa ad Istanbul.

Morata torna subito in Serie A

E pensare che c’era chi parlava di un Alvaro Morata super felice al Galatasaray. A quanto pare la narrazione si distacca molto dalla realtà dei fatti, perché per andare via dopo appena sei mesi significa che in Turchia si trovava in qualsiasi modo fuorché bene.

Sarà curioso poi capire quali sono stati i motivi di questa rottura con il club di Istanbul, ma al momento quello che interessa è che Alvaro Morata potrebbe tornare in Serie A per la terza volta in carriera dopo le esperienze alla Juventus e al Milan. Questa volta a cercarlo è una delle realtà più interessanti del calcio italiano, squadra che gli avrebbe promesso centralità nel progetto tecnico che sta nascendo. Ed è questo quello che avrebbe convinto lo spagnolo, pronto a cominciare questa nuova, e si spera stimolante, avventura in carriera.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’anno prossimo Alvaro Morata potrebbe giocare in Serie A con la maglia del Como. Da sogno a realtà per i comaschi, che giorno dopo giorno, un tassello alla volta, starebbero convincendo l’ex Milan a sposare la causa Lariana, facendosi ovviamente aiutare da Cesc Fabregas, ex compagno di Nazionale di squadra di Morata, oltre che suo grande amico.

Incontro positivo con Morata: accordo vicino

Il Como è sempre più vicino ad Alvaro Morata. Inizialmente l’attaccante spagnolo non era convintissimo della destinazione, ma dopo una serie di colloqui con Fabregas e dirigenza si è deciso ad accettare, anche con grande entusiasmo, la destinazione.

Ovviamente la trattativa deve ancora chiudersi, ma la sensazione è che nei prossimi giorni potrebbe già succedere qualcosa di importante, dato che i feedback dell’incontro di ieri tra il Como e gli agenti di Morata sono più che positivi. E chissà che il club Lariano non decida di contattare il Milan già in queste ore per risolvere la questione del prestito tra il Diavolo ed il Galatasaray, così da stringere la presa per lo spagnolo per metterlo a disposizione di Fabregas già per il ritiro estivo.