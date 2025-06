Juve ‘tradita’, Veiga in Serie A: firma con una big

Il difensore portoghese non dovrebbe restare in bianconero e per questo motivo per lui si potrebbe aprire una nuova esperienza in Serie A

Dopo una seconda parte di stagione non proprio entusiasmante, il futuro di Renato Veiga potrebbe essere ancora in Serie A e non alla Juventus. Il difensore, infatti, non è stato riscattato dai bianconeri e, soprattutto, la Vecchia Signora ha deciso di non puntare su di lui per il Mondiale per Club. Una situazione che lo porta ad essere ancora una volta sul calciomercato e ci sono degli aggiornamenti molto importanti in questo senso.

Secondo le informazioni di footmercato.net, il Chelsea nel prossimo calciomercato dovrebbe andare a cedere Renato Veiga e la possibilità di resta ancora nel nostro campionato è da tenere in considerazione. C’è una pista da seguire visto che il portoghese in stagione si è comportato bene. Per il momento si è comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato: Renato Veiga in Serie A, con chi firma

L’avventura di Renato Veiga con la Juventus è praticamente finita. La decisione dei bianconeri di non riscattarlo rappresenta una sorta di parola fine sul rapporto con la Vecchia Signora. L’ipotesi di un nuovo tentativo per strapparlo in prestito non è da escludere, ma c’è un altro club pronto a rompere gli indugi per andare a prendere un calciatore di livello oltre che un rinforzo che conosce molto bene il nostro campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan potrebbe tornare con forza su Renato Veiga. Il portoghese nel prossimo calciomercato cambierà squadra visto che non rientra più nei piani del Chelsea e i rossoneri rappresentano una soluzione importante per trovare la continuità e magari ritornare ai livello che tutti noi conosciamo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo bisognerà attendere le prossime settimane per capire cosa succederà.

Di certo Renato Veiga resta una possibilità di calciomercato per il Milan. Una trattativa non facile da concludere vista anche la concorrenza di diversi club come l’Inter. Ma i rossoneri sono pronti a muoversi in anticipo per strappare il calciatore ai cugini e darlo ad Allegri. Resta da capire la formula visto che il Chelsea potrebbe aprire ad un trasferimento di calciomercato a titolo definitivo di Renato Veiga.