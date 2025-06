Milan, Allegri esulta: nuovo scambio con il Torino

Il Milan è proiettato già al futuro per rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri. Spunta l’intreccio con Cairo per accontentare tutte le parti coinvolte: la verità da Torino

Un nuovo intreccio decisivo sul fronte calciomercato per continuare a sognare in grande. Il Milan vuole tornare ad ambire a grandi palcoscenici: spunta l’affare che non t’aspetti per rinforzare la zona centrale di campo.

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta un nuovo scambio con il Torino per incrementare il tasso tecnico a disposizione di Max Allegri: ecco la novità dell’ultim’ora per chiudere subito per il nuovo colpo a centrocampo. Il ds Tare è molto attivo negli ultimi giorni per regalare subito innesti di qualità all’allenatore del Milan che ha intenzione di ritornare a lottare per lo Scudetto. La piazza rossonera si aspetta così diversi rinforzi di spessore internazionale: ecco la mossa a sorpresa per puntellare il centrocampo del tecnico livornese, la svolta in Serie A.

Calciomercato Milan, la mossa vincente: intreccio con Cairo

Una nuova lunga trattativa di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Si sogna in casa Milan: ecco l’intreccio decisivo con il Torino.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Bondo è finito nel mirino del Torino: possibile scambio immediato con il Milan per ingaggiare Samuele Ricci. Il centrocampista granata, classe 2001, non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità: la nuova occasione di calciomercato in Serie A.

Saranno ore calde in casa rossonera per pensare a nuovi innesti di spessore internazionale. Nuova linfa vitale per il Milan che è già da tempo al lavoro per assicurarsi i migliori calciatori in circolazione in vista della prossima stagione. Allegri vuole riportare in alto la squadra milanese dopo una stagione ricca di colpi di scena: con l’addio di Theo pronto a volare da Simone Inzaghi, il ds Tare ha intenzione di chiudere per nuovi rinforzi di spessore.

Il patron granata, Urbano Cairo, continua a pretendere tanto dalla cessione di Samuele Ricci. Il centrocampista della Nazionale italiana è stato accostato a lungo al Milan, ma finora non è mai arrivato l’ok definitivo. L’intreccio con Bondo potrebbe così favorire il suo trasferimento in rossonero: ore calde in ottica futura. Si continua a lavorare sotto traccia per allestire una rosa competitiva in attesa dell’ufficialità di Modric che si libererà a parametro zero dal Real Madrid dopo il Mondiale per Club.