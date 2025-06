Milan: affare low cost dal Siviglia, c’è il sì di Allegri

I rossoneri vogliono andare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico e potrebbe esserci un’occasione dal club andaluso

È un Milan che si sta muovendo su diversi tavoli sul calciomercato. L’intenzione del club è quella di dare ad Allegri una rosa importante per provare a ritornare al successo. Il titolo è possibile visto che non c’è la competizione europea, ma c’è bisogno di una squadra competitiva in tutti i ruoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si muoverà Tare.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Siviglia sembra essere intenzionato a dare il benservito ad un calciatore. L’attaccante non rientra nei piani del club andaluso e per questo motivo la sua partenza nel prossimo calciomercato è assolutamente possibile e magari il Milan potrebbe farci un pensiero per andare a prendere il giocatore e completare un reparto offensivo che in stagione ha avuto diverse difficoltà.

Calciomercato Milan: affare con il Siviglia, i dettagli

Il Milan deve rinforzare la rosa in tutti i ruoli e per questo motivo si potrebbero sfruttare le occasioni che il calciomercato potrebbe regalare. Quindi non è da escludere che i rossoneri possano puntare su un esubero del Siviglia. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si muoverà il club rossonero.

Stando al sito spagnolo, il Siviglia non sembra essere intenzionato a puntare su Januzaj. Nonostante il belga non sia più giovanissimo, rappresenta una soluzione importante anche per il Milan nel prossimo calciomercato. Per adesso si tratta di una ipotesi che dovrà essere vagliata con calma nel prossimo futuro e vedremo se ci potrà essere un tentativo per il giocatore belga oppure no. Di certo al momento non è una priorità.

Il Milan deve prima chiudere altre operazioni e subito dopo penserà ai cosiddetti affari secondari e tra loro potrebbe esserci anche l’arrivo di Januzaj per completare il reparto offensivo durante il calciomercato estivo. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi.

Mercato Milan: Januzaj nuovo obiettivo per l’attacco?

Il Milan potrebbe rivoluzionare l’attacco e Januzaj rappresenta una alternativa importante e di livello e Allegri sembra essere pronto a dare il via libera a questa operazione durante il prossimo calciomercato.

Naturalmente per il momento si tratta di una ipotesi tutta da confermare, ma resta comunque una pista da seguire visto che il Siviglia non ha intenzione di confermare Januzaj.