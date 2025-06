Calciomercato, David alla Juventus: c’è solo un ostacolo

Jonathan David non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. Spunta l’intreccio suggestivo con la Juventus: c’è da risolvere soltanto una grana

Accostato anche ad Inter e Napoli, nelle ultime ore la Juventus continua ad accelerare per ingaggiare l’attaccante canadese. In attesa di conoscere la sua prossima destinazione, David ha formulato una richiesta per risolvere il problema principale per firmare così con il club bianconero.

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro di Jonathan David. L’attaccante canadese non vede l’ora di accettare una nuova proposta avvincente: sulle proprie tracce c’è la Juventus, ma c’è un solo problema per arrivare alla fumata bianca. I prossimi giorni saranno decisivi per risolvere la presunta grana per l’affare: David non vede l’ora di iniziare una nuova avventura di spessore internazionale.

Calciomercato, David può sbloccare l’affare: la sua richiesta

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca. L’attaccante è esploso definitivamente con la maglia del Lille: tante big europee sono sulle sue tracce, ma c’è soltanto un ostacolo per vederlo in maglia bianconera.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Jonathan David è pronto a vestire la maglia della Juventus. C’è soltanto un ostacolo per l’attaccante canadese che si è liberato a zero dal Lille. Il goleador ha espresso il suo desiderio di giocare subito in un club prestigioso e così ha chiesto al proprio entourage di abbassare le pretese. Comolli ha apprezzato il suo gesto, ma tutto dipenderà dalla decisione del suo agente se continuare su questa strada o cambiare rotta. La Juventus aspetterà fino alla fine per arrivare alla fumata bianca.

Una voglia immensa di pensare così alla sua prossima destinazione. La Juventus monitora continuamente la sua situazione in vista della prossima stagione: Vlahovic è pronto a dire addio al club bianconero. Così Jonathan David è pronto a sostituirlo alla grande per iniziare subito un’avventura di spessore internazionale. L’accordo è arrivato sulla base di 6 milioni di euro: ora serve l’ok definitivo.

Un nuovo intreccio suggestivo in Serie A per arrivare così al colpo ad effetto per puntellare l’attacco di Igor Tudor. L’allenatore croato è stato confermato sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione: ormai ci siamo per l’annuncio a sorpresa. Se le modalità d’acquisto dovessero cambiare nelle prossime ore, David è pronto a trascinare la Juventus anche in Champions League. La sua volontà farà la differenza in ottica futura: una nuova svolta in Serie A per chiudere l’affare a titolo definitivo.