Milan, Vlahovic non basta: Allegri pesca un altro rinforzo dalla Juve

Dusan Vlahovic potrebbe non essere l’unico giocatore che compirà il viaggio Torino-Milano in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe individuato nella Juventus un altro calciatore che possa fare al caso suo e di questo nuovo corso rossonero. Ovviamente stiamo parlando di un’operazione ancora nella sua fase iniziale, anche perché dei contatti veri e propri fra le parti non ci sarebbero ancora stati, ma la sensazione è che da qui alla fine del Mondiale per Club le cose potrebbero cambiare, anche perché convinto della destinazione il calciatore starebbe spingendo per vestire rossonero a partire dalla prossima stagione.

Vlahovic e un altro: il Milan fa spesa dalla Juventus

L’asse Milan-Torino in questo calciomercato potrebbe infuocarsi, anche perché oltre a Dusan Vlahovic il Milan avrebbe messo nel mirino un altro esubero della formazione della Juventus. Utilizzare questa parola potrebbe però sembrare dispregiativo, perché per quanto sia una riserva in bianconero, stiamo comunque parlando di un calciatore di livello internazionale che semplicemente è stato poco fortunato nella passata stagione.

C’è voglia di rivalsa, in lui come nel Milan, ed è per questo che il loro potrebbe essere un matrimonio perfetto in questo calciomercato. Ci sono da capire tante cose prima che ovviamente questo affare vada in porto, su tutte la volontà della Juventus di cedere comunque un calciatore importante ad una diretta rivale, ostacolo che comunque crolla sul nascere dato che le parti starebbero già lavorando per Dusan Vlahovic. E chissà che alla fine non si possa parlare di un’unica grande operazione, con il Diavolo che potrebbe davvero fare il colpaccio.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, complice il fatto che sia oramai in uscita dalla Juventus, il Milan potrebbe pensare di completarsi in mediana con Douglas Luiz, calciatore che comunque piace al gruppo di lavoro rossonero oramai da anni, già da quando vestiva la maglia dell’Aston Villa.

Asse Milano-Torino infuocata

L’asse Milano-Torino potrebbe regalare parecchie sorprese in questo calciomercato, a partire da Dusan Vlahovic fino ad arrivare al più recente Douglas Luiz, che in uscita dalla Juventus potrebbe essere un’opportunità intrigante con la quale andare a rinforzare il centrocampo del Milan.

Per quanto il brasiliano sia comunque un giocatore di livello, ma la priorità di Igli Tare e Massimiliano Allegri è Javi Guerra. Per il centrocampista del Valencia c’è però la forte concorrenza di alcuni club di Premier League, ed il fatto che gli spagnoli non scendono dalla richiesta di 25 milioni di euro non aiuta. Ed è per questo che dalle parti di Casa Milan potrebbero cominciare a ragionare su Douglas Luiz, che al momento resta comunque una suggestione più che una tentazione vera e propria, dato che per il momento non c’è stato alcun tipo di contatto fra le parti, neanche esplorativo. Staremo a vedere.