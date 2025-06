Inter: occasione dal Real, nuovo centrale per Chivu

La partita contro gli Urawa Reds ha confermato delle difficoltà in fase difensiva e un giocatore potrebbe arrivare dalla squadra spagnola

Il Mondiale per Club serve anche per fare un punto della situazione sulla rosa e le due partite dei nerazzurri hanno evidenziato delle chiare difficoltà difensive. Molto probabilmente arriverà più di un centrale per dare a Chivu delle alternative importanti e c’è una grande occasione dal Real Madrid.

Secondo le informazioni di El Gol Digital, il Real Madrid sembra essere intenzionato a dare il via libera ad una cessione inaspettata nel prossimo calciomercato. Il giocatore, infatti, non rientrerebbe più nei piani dopo le ultime prestazioni. Per questo motivo l’Inter potrebbe farci un pensierino per andare a rinforzare la rosa. Al momento non ci sono stati contatti diretti fra le parti anche perché le priorità sono altri. Ma subito dopo il Mondiale per Club si potrebbe davvero iniziare a fare sul serio per un rinforzo necessario.

Calciomercato Inter: affare con il Real, i dettagli

Il Real Madrid sta cambiando molto e il Mondiale per Club rappresenta il test giusto per fare il punto della situazione e capire chi potrà continuare con il club spagnolo e chi no. E, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, un calciatore non avrebbe convinto pienamente e quindi si starebbe ragionando sulla sua cessione, magari anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto, per consentirgli di iniziare una esperienza diversa e dargli continuità.

Il calciatore in questione è Raul Asencio. Il giovane difensore del Real Madrid rischia di trovare poco spazio e per questo motivo si parla da tempo della possibilità di vederlo con una maglia differente nel prossimo calciomercato. L’Inter potrebbe farci un pensiero anche perché parliamo di un difensore che ha dimostrato di avere qualità e si potrebbe regalare in nerazzurro una stagione da assoluto protagonista.

Naturalmente l’Inter ad oggi non ha ancora intrapreso dei contatti con il Real Madrid. Siamo semplicemente nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma si tratta di una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione anche per il fatto che parliamo di un giocatore giovane come Raul Asencio.

