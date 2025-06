Juve: scambio con Vlahovic, Tudor ha il suo bomber

Il futuro del serbo è ancora tutto da scrivere. Possibile un trasferimento in Premier e un nuovo attaccante per la Vecchia Signora. I dettagli

La Juventus in questo momento ha come priorità il Mondiale per Club e subito dopo si penserà al calciomercato. L’obiettivo è quello di poter rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Sono diversi i profili valutati dal club bianconero e attenzione ad un possibile scambio con Vlahovic. Il futuro del serbo sembra essere lontano dai bianconeri nonostante Comolli un tentativo lo voglia fare per rinnovare.

Secondo le informazioni di Konur, un club avrebbe messo gli occhi su Vlahovic per il prossimo calciomercato e la Juventus potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio per dare a Tudor un bomber di assoluto livello. Per il momento si è nel campo delle suggestioni e delle valutazioni. Non c’è alcuna trattativa in corso, ma dopo il Mondiale per Club si potrebbe ragionare sulla possibilità di andare a prendere un calciatore simile.

Calciomercato Juventus: Vlahovic in Premier, arriva un altro attaccante

Il futuro di Vlahovic si deciderà dopo il Mondiale per Club, ma sembra praticamente segnato. Il contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che non ci dovrebbe essere apre alla possibilità di una sua cessione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e ancora nessuna squadra ha sondato il terreno in modo concreto.

Ma nelle prossime settimane il Liverpool potrebbe fare un tentativo per Vlahovic. Il club inglese è alla ricerca di un attaccante considerato che molti calciatori sono in partenza. E non è da escludere che i Reds possano mettere sul tavolo uno scambio con Diogo Jota, visto che il portoghese non rientra nei piani di Slot. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi di calciomercato e non c’è alcuna trattativa fra le due squadre. Ma è una pista da seguire con attenzione nel corso del mese di luglio.

Vlahovic è un calciatore che piace molto a Slot e il Liverpool potrebbe fare un tentativo nel prossimo calciomercato magari mettendo sul piatto una proposta importante magari proponendo uno cambio con Diogo Jota.

Mercato Juve: scambio Vlahovic-Jota?

L’ipotesi di uno scambio fra Vlahovic e Jota in questo momento è una semplice suggestione di calciomercato. Resta comunque una pista da seguire visto che entrambe le squadre sono alla ricerca di un bomber.

Per il momento si è nel campo delle suggestioni. Vedremo se dopo il Mondiale per club questa possibilità si trasformerà in qualcosa di concreto.