Grande offerta per Vlahovic: lo strappano al Milan – SportItalia

Dusan Vlahovic sembrava destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante serbo sarebbe finito nel mirino di un’atra grande d’Europa che in queste ore, a differenza del Diavolo, si sarebbe fatta avanti con un’offerta economica importante non solo per il calciatore ma anche per la Juventus. Da capire adesso se il Milan si reinserirà nella corsa a Vlahovic, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale la Milano rossonero. Ovviamente la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro, ma arrivati a questo punto è difficile.

Grande offerta per Vlahovic: la Juventus lo cede

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, destinato oramai a lasciare la Juventus dopo tre anni e mezzo tutt’altro che esaltanti. C’è da dire, comunque, che i suoi gol il serbo li ha segnati, ma per quanto è stato pagato l’apporto è stato tutt’altro che convincente, anzi.

A fronte di questo la Vecchia Signora ha deciso di sacrificare Dusan Vlahovic in questo calciomercato soprattutto per liberarsi del pesante ingaggio che oggi percepisce. Fiutato l’affare, il Milan si sarebbe subito inserito nella corsa al serbo, complice anche il forte legame che lega l’attaccante a Massimiliano Allegri, ma per come si sono messe le cose la sensazione è che nella prossima stagione l’ex Fiorentina non giocherà in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Alfredo Pedullà sui propri profili social, per Dusan Vlahovic si sarebbe fatto concretamente avanti il Fenerbahce, che in queste ore avrebbe anche presentato una ricca offerta all’attaccante serbo, che non si sarebbe detto super convinto della destinazione. È dunque scontato pensare che in questi giorni la società turca proverà un nuovo affondo per l’ex Fiorentina, che potrebbe e dovrebbe lasciare la Juventus per una cifra non superiore ai 25 milioni di euro.

Stanno strappando Vlahovic al Milan

Il Fenerbahce ha intenzione di strappare Dusan Vlahovic al Milan, anche se al momento il club rossonero non si è ancora esposto per l’attaccante serbo. Ovviamente tra le due destinazione il numero 9 della Juventus potrebbe preferire quella italiana, ma occhio anche ad interessamenti dalla Premier League.

Rispetto alla concorrenza, comunque, il Milan avrebbe una carta segreta da potersi giocare: Massimiliano Allegri. In un’eventuale trattativa il neo allenatore rossonero potrebbe giocare un ruolo fondamentale, in quanto parlerebbe personalmente con Vlahovic per convincerlo a tornare a lavorare con lui ma in un ambiente completamente diverso rispetto a quello che l’ha martoriato nel corso di questi ultimi 3 anni. La scelta, ovviamente, è nelle mani dell’attaccante, che comunque avrebbe già ammiccato alla possibilità di giocare per il Milan.