Juventus, arriva il difensore dall’Arabia: c’è l’ok di Tudor

La Juventus continua a monitorare attentamente nuovi profili in vista della prossima stagione. Spunta l’intreccio per il difensore dall’Arabia: Tudor ha dato il suo ok

L’allenatore croato è pronto ad affrontare le prossime sfide del Mondiale per Club per arrivare fino in fondo. Spunta un nuovo intreccio dall’Arabia Saudita per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor: ecco la mossa a sorpresa per la retroguardia.

La dirigenza bianconera è al lavoro per continuare il percorso di crescita dopo un’annata intervallata da alti e bassi. Una mossa a sorpresas per puntare sempre più in alto in casa Juventus: spunta il nuovo difensore proveniente dal top club dell’Arabia Saudita. Urgono rinforzi fondamentali per incrementare il tasso tecnico a disposizione di Igor Tudor: l’allenatore croato è stato confermato sulla panchina bianconera per riportarla in alto lottando così per lo Scudetto. Napoli ed Inter continuano a rinforzarsi per tornare protagoniste ancora in Champions League: ecco la nuova mossa per la difesa della Juventus.

Calciomercato Juventus, l’intreccio in Arabia: mossa a sorpresa in difesa

Novità importanti in casa bianconera per continuare ad allestire una rosa di spessore internazionale. La Juventus è pronta a mettere a segno un nuovo colpo in difesa: ecco di chi si tratta.

Come svelato dal portale di calciomercato, Transferfeed, Aymeric Laporte è pronto a vestire la maglia della Juventus dopo l’avventura con l’Al-Nassr. Il club bianconero è alla ricerca di validi profili per rinforzare la retroguardia bianconera a disposizione di Igor Tudor: tutto dipenderà anche dalle cessioni di Rugani e Kelly pronti a fare le valigie in vista della prossima stagione.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Laporte ha accumulato ormai tanta esperienza a livello internazionale: sarebbe la ciliegina sulla torta per incrementare il tasso tecnico della rosa di Tudor. Il difensore spagnolo, classe 1994, potrebbe tornare subito in Europa per continuare la sua carriera ad altissimi livelli: la Juventus ha intenzione di chiudere per altri innesti di valore assoluto per tornare a lottare per lo Scudetto.

C’è tanta voglia di rivalsa dopo una stagione ricca di problemi in casa bianconera: prima l’esonero di Thiago Motta dopo aver iniziato un progetto interessante, poi l’arrivo di Tudor. Dal Mondiale per Club all’inizio della nuova stagione: Laporte è pronto a sbarcare subito in Serie A per vestire la maglia bianconera.