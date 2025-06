Juventus, l’attaccante sta per firmare: via libera per il bomber

La Juventus continua nella sua ricerca del bomber da consegnare nelle mani di Igor Tudor ed ora arriva una importante svolta. Sta per firmare l’attaccante e questo rappresenta il via libera che tutti quanti stavano aspettando.

Come è noto, il tema del centravanti nel futuro della squadra di Igor Tudor è a dir poco centrale. Troppa è l’importanza nel calcio moderno di questo profilo di giocatore, dal momento che cambia completamente il modo di attaccare e di proporre calcio. In tal senso, in casa Juventus resta centrale la questione che gravita attorno al futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, con il contratto in scadenza nel 2026, ha rifiutato sia la Turchia che l’Arabia Saudita, ma al momento non ha ricevuto offerte da top club. Vorrebbe il Milan, ma il suo ingaggio è fuori portata per i rossoneri.

Questa situazione rischia di bloccare in maniera inevitabile il mercato in entrata e la situazione può diventare davvero una brutta gatta da pelare. In tal senso, adesso per l’attaccante è da registrare una svolta non di poco conto. A quanto pare, infatti, per il bomber tanto invocato da Igor Tudor, visto che con Vlahovic per ragioni contrattuali non si può andare avanti, arriva una svolta significativa. C’è il via libera che può spalancare le porte al calciatore che rappresenta, da questo punto di vista, il grande obiettivo.

Juventus, svolta per il centravanti: il calciatore pronto a dire sì

Come è noto, i due grandi obiettivi per il ruolo di bomber sono Victor Osimhen e Viktor Gyokeres. Se per il primo la strada è resa a dir poco in salita dalle richieste del Napoli, che non ha nessuna intenzione di cederlo ad una diretta concorrente, per il secondo la concorrenza è più importante. Anche l’Arsenal, infatti, fa davvero sul serio per lui. Attenzione, però, alle ultime. Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, i Gunners hanno il sì dello svedese ma in queste ore stanno affondando il colpo per Sesko, che il Lipsia valuta 80 milioni di euro circa.

Un bomber esclude l’altro, ovviamente, per l’Arsenal che, dunque, adesso pare si stiano concentrando maggiormente sullo sloveno. E questo spalanca le porte alla Juventus, che dunque potrebbe seriamente restare l’unica squadra in corsa per Gyokeres. Inoltre, tra lo svedese e lo Sporting Lisbona non scorre buon sangue, dal momento che i rapporti sarebbero ai minimi storici proprio perché il calciatore preme per andar via mentre il club è fermo alla sua richiesta altissima. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.