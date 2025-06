Juve: rompe con il Liverpool, è il colpo Scudetto

I bianconeri hanno come priorità il Mondiale per Club. Subito dopo si penserà al calciomercato e ci sono delle novità molto importanti

La priorità della Juventus in questo momento è rappresentata dal Mondiale per Club. I bianconeri vogliono fare bene negli Stati Uniti per lanciare un chiaro segnale anche in vista della prossima stagione. Subito dopo si inizierà a pensare al calciomercato e come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Tudor.

Ci potrebbe essere un’occasione importante dal Liverpool. Il giocatore è in scadenza nel 2026 e fino ad oggi non c’è assolutamente la possibilità di un rinnovo. Per questo motivo sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi su di lui in vista del prossimo calciomercato e anche la Juventus potrebbe farci un pensierino per rinforzare la rosa. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non ci sono dei contatti in corso. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Secondo le informazioni di Konur, Konaté non è destinato a rinnovare il contratto con il Liverpool e la scadenza nel 2026 lo porta ad essere un obiettivo di calciomercato di diverse squadre. Al momento non ci sono contatti con la Juventus. Ma i bianconeri potrebbero farci un pensiero per rinforzare la difesa e dare a Tudor un calciatore di esperienza internazionale.

Per adesso si è nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Comolli segue da vicino questa situazione di calciomercato e vedremo se Konaté nelle prossime settimane potrà diventare davvero una soluzione importante per la Juventus per rendere ancora più forte la squadra.

