Juventus, colpo dall’Argentina: nuovo difensore per Tudor

La Juventus si sta muovendo per rinforzare la rosa da consegnare nelle mani di Igor Tudor un profilo che potrebbe essere perfetto per il suo successo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i bianconeri si tratta di un periodo a dir poco delicato e cruciale, dal momento che ci sono tanti elementi centrali da tenere in considerazione. A partire dal campo, ovviamente, con gli impegni al Mondiale per club che sono da onorare. Fino ad arrivare, ovviamente, al mercato. Per essere realmente competitiva, infatti, la squadra di Igor Tudor ha bisogno di almeno tre rinforzi, uno per reparto, a prescindere poi dalle eventuali cessioni. Da questo punto di vista la difesa è da tenere particolarmente d’occhio per i dati della passata stagione.

Il ritorno di Bremer rappresenta già di per sé una buona notizia, ma per il 3-4-2-1 che ha in mente Igor Tudor questa situazione non può bastare. Occorrono centrali, possibilmente anche di buon livello. Una svolta arriva, in tal senso, con il rinforzo che arriva direttamente dall’Argentina e che è un nome nuovo per il mercato della Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo, dal momento che si tratta di un profilo potenzialmente molto interessante per il progetto tattico dei bianconeri.

Juventus, occhi puntati sull’argentino per la difesa: le ultime

Ovviamente il direttore sportivo Comolli è consapevole del fatto che devono essere battute più piste possibili. Bisogna trovare un calciatore affidabile ma che allo stesso tempo, abbia dei costi relativamente contenuti. Soprattutto visto che un grande investimento è già programmato per l’estate. In tal senso, sono da registrare degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda la difesa della Juventus, che secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport starebbe valutando con attenzione il nome di Marcos Senesi.

A quanto si legge la priorità in senso assoluto è rappresentata da Laporte, attualmente in forza all’Al-Nassr, in Arabia Saudita, ma avrebbe una gran voglia di proseguire la sua esperienza, concludendo la carriera, in Europa. La Juventsu, a quanto si legge è una opzione. In alternativa, però, oltre al vecchio pallino Hancko, emerge un nome nuovo. Si tratta dell’argentino Marcos Senesi, argentino classe 1997 attualmente in forza al Bournemouth, club di Premier. League.

Già in passato la Juventus è stata accostata a lui, consapevole del fatto che è un calciatore con un discreto potenziale. Insomma, attenzione dunque al calciomercato della Juve, sia in relazione a Senesi che er altri profili. Si ha la netta sensazione che qualcosa di importante potrebbe arrivare in termini di notizie a breve.