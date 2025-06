Niente Williams, il Barça punta Leao: scambio fatto con il Milan

Nella giornata in cui si parla sempre più di Nico Williams al Barcellona, è arrivata una notizia che ha stravolto le carte in tavola.

Stando a questa, infatti, il club blaugrana avrebbe compiuto un importante inversione di rotta abbandonando la pista che portava al giovane numero 10 dell’Athletic Bilbao. Il tutto perché Hansi Flick ha deciso di puntare su un altro numero 10, Rafael Leao, che potrebbe arrivare dal Milan grazie ad una contropartita tecnica, visto che si parlerebbe di una situazione del genere, decisamente più comoda ad un club come il Barcellona che per quanto potente non versa più in condizioni economiche “sufficienti”.

Il Barça vuole Leao: scambio con il Milan

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rafael Leao, che potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato nonostante Massimiliano Allegri abbia intenzione da ripartire da lui in questo nuovo corso. Si sa però come funzionano le cose in casi come questi: se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile ecco che Leao potrebbe svuotare il suo armadietto di Milanello e lasciarsi una volta e per tutte alle spalle questa esperienza in rossonero, tanto complicata all’inizio quanto alla fine soddisfacente.

E a quanto pare questa dovrebbe presto arrivare, anche perché si parla di un Barcellona sempre più deciso a regalare il portoghese ad Hansi Flick. Il Milan, ovviamente, per privarsi del suo numero 10 vuole che ci si avvicini almeno ai 75 milioni di euro, cifra che il club blaugrana sarebbe disposto a raggiungere solo con l’inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica.

Stando infatti a quanto trapela dalla Spagna, secondo di colleghi di Mundo Deportivo il Barcellona potrebbe offrire Ronald Araujo al Milan nell’affare per Rafael Leao, calciatore, il difensore, che Massimiliano Allegri apprezzerebbe al punto che avrebbe dato anche il suo via libera a quest’operazione. La verità dei fatti sembrerebbe però un’altra, anche perché da Casa Milan trapelerebbe tutt’altro.

Intreccio Leao e Nico Williams

Che Rafael Leao possa andare al Barcellona in questo calciomercato è complicato, anche perché il direttore sportivo blaugrana Deco sarebbe volato proprio in queste ore ad Ibiza per chiudere i discorsi con Nico Williams dell’Athletic Bilbao. Assodato questo, c’è da dire che comunque non è da escludere che il portoghese possa comunque lasciare il Milan, anche perché l’estate e lunga e le pretendenti non mancano.

Stando al collega Matteo Moretto, infatti, proprio a fronte dell’accordo Barcellona-Williams, il Bayern Monaco potrebbe decidere di puntare su Leao in questo calciomercato. Ogni discorso è rimandato all’inizio del mese prossimo, ma la sensazione è che dalle parti dell’Allianz Arena possa arrivare anche un’offerta che arrivi a sfiorare gli 85 milioni di euro per il portoghese, che non disdegnerebbe la possibilità di andare in Germania nonostante non abbia tutta questa fretta di lasciare Milano.