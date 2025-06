Milan: nuovo mediano per Allegri, Saelmaekers la chiave

Il tecnico rossonero potrebbe sfruttare una eventuale cessione del belga per andare a chiudere una operazione importante in entrata. Le ultime

È tempo di ragionare sul futuro in casa Milan. Il ritiro si avvicina e nel giro di qualche giorno Tare dovrà rompere gli indugi e andare a prendere i calciatori da dare ad Allegri. Sicuramente le uscite daranno un quadro più chiaro su come muoversi e soprattutto delle risorse economiche importanti da reinvestire in entrata. Non è da escludere che qualche giocatore possa essere utilizzato anche come pedina di scambio.

Potrebbe essere il caso di Saelemaekers. Il Milan non ha ancora scelto il futuro del belga per il prossimo calciomercato. Ma, secondo quanto riferito da Rudy Galetti, il Nottingham non ha assolutamente mollato la pista che porta al belga e presto ci potrebbe essere il tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. E non è da escludere che i rossoneri possano sfruttare l’occasione per andare a prendere un calciatore talentuoso oltre che di assoluta qualità.

Calciomercato Milan: scambio con Saelemaekers, i dettagli

Il Milan dovrà andare a rinforzare la rosa in tutti i reparti e per questo motivo alcuni scambi potrebbero aiutare molto Tare nel chiudere alcune trattative. E Saelemaekers rappresenta un calciatore utile per andare a definire un colpo in entrata per rendere la squadra ancora più completa.

Il Nottingham non molla la pista Saelemaekers e il Milan potrebbe approfittare di questa situazione per sondare il terreno per il centrocampista Danilo. Il brasiliano si sposa alla perfezione con il modo di pensare dei rossoneri e Allegri sembra essere intenzionato a dare il suo via libera per avere un rinforzo di assoluto livello durante il calciomercato estivo. Al momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle valutazioni visto che i rossoneri non hanno assolutamente sciolto i propri dubbi sul belga.

In caso di una mancata permanenza, l’ipotesi di uno scambio fra Saelemaekers e Danilo è da tenere in considerazione visto che il Milan nel calciomercato estivo potrebbe andare alla ricerca di un calciatore come il brasiliano e quindi vedremo cosa succederà in futuro.

Mercato Milan: Danilo nome nuovo per il centrocampo?

Il Milan va alla ricerca di un centrocampista con una qualità importante e Danilo resta uno di quei profili che potrebbero essere molto utile ai rossoneri.

Dal Nottingham nessuna chiusura ed una eventuale cessione di Saelemaekers potrebbe essere fondamentale per sbloccare la trattativa di calciomercato.