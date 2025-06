Milan, arriva il figlio d’arte: lo manda Messi

Il Milan continua a puntare in alto per consegnare una rosa di prima fascia a Max Allegri. Spunta il nuovo intreccio con il figlio d’arte: l’ok di Messi

Lionel Messi continua ad essere protagonista a Miami per vivere un Mondiale per Club da protagonista. Spunta un nuovo affare in casa Milan anticipando la folta concorrenza per il figlio d’arte. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione per dimenticare subito la scorsa annata.

La dirigenza rossonera è al lavoro per ambire a grandi palcoscenici. Il Milan ha intenzione di allestire una rosa competitiva su più fronti: spunta l’intreccio decisivo in Serie A. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare al primo annuncio ufficiale in casa rossonera. Saranno ore decisive per una rivoluzione totale con l’allenatore livornese, Max Allegri, che ha intenzione di riportare in alto la squadra milanese. Il neo ds Tare è ai dettaglio per nuove operazioni tra centrocampo ed attacco, ma occhio anche a nuove cessioni eccellenti.

Calciomercato Milan, l’affare da Miami: arriva l’argentino

Il Milan continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per regalare subito nuovi innesti di qualità ad Allegri. Scopriamo gli ultimi dettagli per la nuova operazione di calciomercato: ecco la verità.

Come svelato dal portale transferfeed, Federico Redondo, figlio d’arte di Fernando, potrebbe vestire la maglia del Milan proprio come suo padre. Dal 2024 milita con l’nter Miami dopo aver fatto le giovanili dell’Argentinos Juniors: ora non vede l’ora di sbarcare subito in Serie A per essere così protagonista a livello internazionale. Il talentuoso centrocampista argentino ha già le idee chiare per il futuro.

Sulle sue tracce ci sono tanti top club europei: con il club argentino ha giocato ben 60 partite segnando 2 gol con 2 assist vincenti. Con l’allenatore Gabi Milito è diventato un perno centrale della squadra di Miami: pochi minuti fa è spuntata così l’idea a sorpresa per il futuro centrocampo rossonero.

Si continua a sognare in grande per ritornare ad essere un club prestigioso come negli anni Novanta e Duemila sotto la gestione di Silvio Berlusconi. Negli ultimi anni ci sono stati numerosi cambiamenti, ma ora l’arrivo di Tare potrebbe essere benefico anche per i colpi da sogno. Un nuovo intreccio per arrivare alla svolta per Federico Redondo che non vede l’ora di sbarcare in Europa. Il Milan ha intenzione di anticipare le big europee in vista della prossima stagione: un nuovo centrocampista per ridare talento alla squadra rossonera.