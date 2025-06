Milan: affare low cost, arriva dal Tottenham

I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la rosa. Una operazione si potrebbe chiudere anche grazie alla volontà di non puntare sul giocatore da parte del club di appartenenza

Il Milan si prepara ad essere assoluto protagonista sul calciomercato. Dopo una stagione davvero molto complicata, i rossoneri hanno voglia di alzare il loro livello e per farlo c’è bisogno di portare alla corte di Allegri rinforzi sia giovani che esperti. E c’è un nome che potrebbe fare a caso del club meneghino. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni di Konur, il Tottenham non sembra essere intenzionato a puntare su di lui e per questo motivo l’ipotesi di una sua partenza nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione. Il Milan potrebbe farci un pensierino anche se non è affatto una operazione semplice per diversi motivi. Ma un calciatore come lui consentirebbe sicuramente ai rossoneri di fare un salto di qualità e di esperienza importante.

Calciomercato Milan: occasione dal Tottenham, le ultime

Il Milan sta cambiando completamente faccia dopo una stagione da incubo. Le difficoltà sono state evidenti e per questo motivo l’idea è quella di portare ad una sorta di rivoluzione per ritornare a vincere in davvero poco tempo. Quindi si stanno valutando con attenzione i profili che sono in rotta con il proprio club e quindi rappresentano una occasione importante per cercare di rendere la squadra ancora più forte.

Stando a quanto riferito da Konur, Son non rinnoverà con il Tottenham e con il contratto in scadenza nel 2026 una sua permanenza con gli Spurs è davvero molto complicata. Per questo motivo la possibilità di vederlo al Milan nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione anche si tratta di una ipotesi comunque al momento non concreta. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

La certezza è rappresentata dal fatto che Son lascerà il Tottenham nel prossimo calciomercato. Il Milan rappresenta una possibilità da seguire con attenzione visto che per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non c’è alcuna trattativa in corso in modo concreto.

Mercato Milan: Son nome nuovo per l’attacco?

Son potrebbe rappresentare un nome nuovo per l’attacco del Milan. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su questa possibilità di calciomercato.

Naturalmente per il coreano sarebbe una grande chance di calciomercato e vedremo se alla fine il Milan riuscirà a chiudere questa trattativa.