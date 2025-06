Ter Stegen in una big italiana: c’è il via libera

Il portiere tedesco sembra essere molto vicino a lasciare il Barcellona. E una squadra potrebbe fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione

Il Barcellona cambierà molto nonostante una stagione positiva e fra i calciatori in partenza sembra esserci Marc Andre ter Stegen. La partenza del portiere tedesco in questo momento non è tra le priorità del club catalano, ma, come evidenziato da fichajes.net, davanti ad una proposta importante gli spagnolo potrebbero decidere di ragionare su un addio dell’estremo difensore visto che Flick è pronto a puntare tutto su un nuovo numero uno.

E un club di Serie A potrebbe fare un tentativo per assicurarsi ter Stegen durante il calciomercato estivo. Per il momento si tratta di una semplice suggestione visto che non c’è nessuna trattativa in corso. Ma nelle prossime settimane è pronto a fare un tentati per capire la fattibilità di questa operazione. Vedremo se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure si andrà su altri obiettivi.

Calciomercato: ter Stegen in Serie A, ecco con chi firma

Il portiere tedesco ha dimostrato di essere ancora un estremo difensore di qualità. Per questo motivo un club di Serie A potrebbe decidere di andare con forza su ter Stegen per andare a rinforzare il reparto arrestato nel prossimo calciomercato. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi e bisognerà vedere se ci sarà l’opportunità di arrivare all’accordo, ma è una pista da seguire considerato il fatto che parliamo di un giocatore importante a livello internazionale.

La possibile partenza di Perin, infatti, costringerà la Juventus ad andare a prendere un secondo portiere e non è da escludere che Comolli punti su un profilo come quello di ter Stegen. Una opportunità di calciomercato da seguire con attenzione e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo la pista ter Stegen-Juventus è da tenere in considerazione per il prossimo calciomercato. L’estremo difensore ha voglia di continuare in un campionato competitivo e i bianconeri rappresentano la soluzione migliore per provare a continuare a vincere.

Juventus-ter Stegen: una pista da seguire

Al momento ter Stegen-Juventus è una semplice ipotesi di calciomercato. Non c’è nessuna trattativa e bisognerà attendere un po’ prima di avere un quadro più chiaro.

Ma di certo resta un qualcosa da tenere in considerazione visto che i bianconeri potrebbero essere alla ricerca di un portiere se ci dovesse essere la partenza di Perin.