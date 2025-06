Juventus, nuovo attaccante francese: arriva dalla Premier

La Juventus è pronta a mettere a segno colpi interessanti in vista della prossima stagione. Spunta il possibile sostituto di Vlahovic: il francese arriva dalla Premier

Un momento decisivo per chiudere subito i prossimi acquisti in ottica futura. Ecco la mossa vincente dalla Premier League per innalzare il tasso tecnico della rosa della Juventus: conosciamo i dettagli dell’ultim’ora come svelato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur.

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva per regalare nuovi innesti di spessore internazionale a Tudor. L’allenatore croato è stato confermato per il Mondiale per Club, ma è pronto a sedersi in panchina anche in vista della prossima stagione. Fin dal suo arrivo la Juventus ha collezionato risultati importanti che hanno contribuito alla qualificazione alla prossima Champions League. Ora spunta il nuovo nome per l’attacco bianconero in caso di addio di Dusan Vlahovic, seguito anche dal Milan targato Max Allegri. Conosciamo il profilo interessante del francese che milita in Premier League: affare in dirittura d’arrivo.

Calciomercato, sprint in casa Juventus: la mossa vincente

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per ingaggiare subito l’attaccante francese. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa: ci sono anche altre big della Premier League sulle sue tracce.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Jean-Philippe Mateta è pronto a dire addio al Crystal Palace: sulle sue tracce c’è anche la Juventus. L’attaccante francese è monitorato attentamente dalle big europee come Manchester United e Newcastle: classe 1997, può vantare una grande esperienza a livello internazionale vestendo anche la maglia della Nazionale francese.

Mateta potrebbe essere la soluzione immediata per sostituire alla grande Dusan Vlahovic, dato per partente nella sessione estiva di calciomercato. L’attaccante serbo è pronto a fare le valigie: non arriverà il rinnovo contrattuale che scadrà nel 2026. Nei prossimi giorni arriverà la cessione a titolo definitivo e così il club bianconero è alla ricerca di un valido sostituto.

Una voglia immensa di tornare competitivi anche in Champions League per sognare nuovamente il trionfo dello Scudetto. Gli ultimi anni in casa Juventus sono stati avari di successi, ma tutto può cambiare a partire dalla prossima stagione. Tudor dovrebbe essere confermato ufficialmente, ma occhio alla situazione di Luciano Spalletti che sarà libero dopo l’avventura in Nazionale. Mateta è nel mirino anchce dei bianconeri per rinforzare l’attacco del futuro: uno spunto interessante per la prossima stagione.