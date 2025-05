Milan: fatta per Allegri, deciso il primo rinforzo

I rossoneri ripartono dal tecnico toscano. L’accordo è praticamente fatto e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore

Milan-Massimiliano Allegri: un matrimonio destinato a chiudersi nelle prossime ore. Il blitz di Tare ha permesso di sbloccare la situazione ed ora il tecnico livornese si appresta a firmare con il club rossonero un triennale. Una operazione che è destinata a sbloccare anche il calciomercato e non è da escludere che si possa guardare in casa Juventus per andare a rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

L’assenza dell’Europa potrà consentire al Milan di dedicarsi esclusivamente al campionato e sappiamo come Allegri in questo caso potrebbe rappresentare un’arma in più. Da qui la necessità di andare a fare un calciomercato di assoluto livello per riuscire ad alzare ancora di più la qualità della rosa. Per questo motivo non è da escludere che si possa andare in casa Juventus per andare a chiudere una operazione importante proprio per ritornare a lottare per obiettivi importanti.

Calciomercato Milan: Allegri in panchina, chi arriva con lui

La scelta di Allegri in panchina rappresenta sicuramente una svolta importante per il futuro del Milan. L’arrivo del toscano dovrebbe aprire la strada ad iniziare sin da subito il calciomercato e Tare dovrà presto provare ad individuare i calciatori giusti per alzare il livello della rosa e provare a ritornare a lottare per obiettivi importanti.

Non è da escludere che Allegri chieda al Milan di guardare in casa Juventus per il prossimo calciomercato e puntare su qualche esubero presente fra i bianconeri. I nomi di Vlahovic e Kostic potrebbero essere molto utili per i rossoneri. Per il primo la trattativa è assolutamente molto complicata anche per questioni di ingaggio. Sul secondo la strada è più semplice e, la partenza di Hernandez magari proprio in casa bianconera, potrebbe consentire di valutare l’operazione.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è nessuna trattativa tra Milan e Juventus, ma l’arrivo di Allegri è destinato a cambiare le mosse di calciomercato dei rossoneri e Kostic è un nome da tenere in considerazione per il club meneghino vista la necessità di andare a prendere giocatori di assoluto livello.

Mercato Milan: Kostic nome nuovo?

Allegri potrebbe chiedere Kostic per rinforzare il Milan nel prossimo calciomercato. I rossoneri hanno bisogno di andare a rinforzare la rosa anche in quel ruolo.

Al momento non ci sono contatti con la Juventus. Ma presto si potrebbe entrare nel vivo visto che i bianconeri sono interessati sia a Hernandez che a Pulisic.