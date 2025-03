Milan, novità sul nuovo allenatore: Allegri è già sfumato

Un altro tecnico rischia di scippare la panchina del Milan ad Allegri. Ecco le ultimissime notizie che riguardano proprio l’allenatore che adesso dovrà trovare un’altra sistemazione.

Si è parlato tanto, nell’ultimo periodo, del ritorno di Max in rossonero. Eppure questo affare pare rischia di sfumare a causa anche della scelta del club di puntare su Paratici.

La nomina del nuovo ds può minare la trattativa che Furlani, parallelamente, sta portando avanti con Allegri. Il tecnico livornese è uno degli indiziati a prendere il posto di Conceicao anche se nelle ultime ore è uscita fuori un’altra pista di mercato per la panchina del Milan.

Allegri rischia di restare con il cerino in mano. Dopo aver accarezzato il sogno di ritornare a Milanello, adesso il livornese dovrà superare la concorrenza di un altro allenatore che è finito nei radar della dirigenza e in particolar modo del futuro ds del Milan Paratici.

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan?

Il valzer delle panchine che ci terrà compagnia per maggio e giugno. Saranno quelli, infatti, i mesi chiave per le società che dovranno prendere una decisione riguardo i nuovi allenatori.

Tra le big ci sono Milan, Juve e Roma, senza contare l’Atalanta che è ancora legata alla scelta di Gasperini che è in dubbio se restare oppure no.

Intanto, per i rossoneri comincia a muoversi qualcosa visto che dopo Allegri un altro candidato è pronto ad uscire allo scoperto.

Ecco le ultimissime notizie, riguardo il possibile arrivo del nuovo allenatore che potrebbe arrivare insieme a Fabio Paratici che è sempre in pole per ricoprire la carica di nuovo direttore sportivo rossonero.

Fabregas Milan: la società è pronta a chiudere

Come Thiago Motta lo scorso anno, Cesc Fabregas è uno degli allenatori più chiacchiarati del momento. Ecco perché è facile pensare che, la prossima stagione, il tecnico spagnolo possa lasciare il Como per andare in un’altra squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da calciomercato.com, Paratici lo sta seguendo da vicino e in caso di nomina come futuro ds potrebbe decidere di portare al Milan Fabegras.

Resta comunque in piedi l’opzione Allegri, che resta ancora nella lista della società rossonera che non intende chiudere le porte al ritorno di Max. Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con le prossime settimane che saranno importante con la società che potrebbe fornire nuove indicazioni riguardo la scelta del nuovo allenatore del Milan.