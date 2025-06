Juventus: scambio con Perin, l’erede di Cambiaso dal Sassuolo

Il futuro dell’estremo difensore sembra essere sempre più lontano dai bianconeri. E presto si potrebbe intavolare una trattativa con i neroverdi

Storicamente i rapporti tra la Juventus e il Sassuolo sono ottimi e presto si potrebbe chiudere una nuova operazione. Secondo le informazioni che arrivano direttamente da Torino, i neroverdi avrebbero individuato in Perin il giusto rinforzo per alzare il livello della propria rosa. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Bologna, ma l’estremo difensore ha una intenzione: giocare con continuità. Per questo motivo un trasferimento in neroverde non è da escludere.

Secondo quanto riferito da Tutto Juve, il Sassuolo ha intenzione di fare sul serio per Perin e potrebbe offrire alla Juventus uno scambio per sbloccare la trattativa in questo calciomercato. Nei giorni scorsi un calciatore neroverde è stato accostato con forza ai bianconeri e a questo punto non possiamo escludere che la Juventus possa dire sì a questo scambio. Per ora siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Juve: affare con il Sassuolo, i dettagli

La Juventus dovrà rinforzare la rosa in diversi ruoli e naturalmente attenzione anche alle possibili uscite. Un calciatore che sembra essere sul piede di partenza ormai da tempo è Cambiaso. I bianconeri non hanno intenzione di cedere l’esterno, ma davanti ad una proposta importante le cose potrebbero cambiare. Per questo motivo non è da escludere che si vadano a prendere due calciatori in quel ruolo.

E uno dei nomi accostati con insistenza alla Juventus è quello di Doig del Sassuolo. Lo scozzese non è la prima vera alternativa a Cambiaso durante il calciomercato estivo, ma lo potrebbe diventare. E per questo motivo l’interesse dei neroverdi per Perin potrebbe aprire ad uno scambio. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire cosa potrà succedere.

Lo scambio Doig-Perin è da tenere in considerazione nel prossimo calciomercato. Per adesso non c’è nessuna trattativa e presto si potrebbe entrare nel vivo per provare a chiudere una trattativa importante.

Mercato Juventus: Doig resta un obiettivo

A prescindere da Perin, Doig resta un obiettivo di calciomercato della Juventus. Sicuramente l’interesse dei neroverdi per l’estremo difensore potrebbe facilitare la trattativa e arrivare ad una fumata bianca.

Per adesso si stanno facendo i ragionamenti del caso. Vedremo in futuro se il Sassuolo affonderà il colpo per Perin e la Juventus chiederà in cambio Doig.