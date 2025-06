Juventus, svolta per il colpo in mediana: scelto il centrocampista

La Juventus si sta continuando a guardare attorno ed in tal senso adesso arriva la svolta per il colpo in mezzo al campo. Scelto il nuovo centrocampista, che può essere un punto di svolta non di poco conto per Igor Tudor. Andiamo a vedere le ultime.

In casa Juventus sono ore a dir poco delicate e difficili da gestire, dal momento che bisogna individuare i giusti innesti da regalare ad Igor Tudor. Il croato si sente ovviamente al centro del progetto ed anche il calciomercato passerà in maniera del tutto inevitabile dalla sua testa e dalle sue competenze. Ovviamente servono rinforzi, anche perché ormai sono troppi anni che questa squadra esce fuori dalla lotta per lo Scudetto praticamente a gennaio. In tal senso, la linea mediana merita attenzioni e dei rinforzi importanti.

Se è vero che tutto passa dall’esigenza di far rinascere Teun Koopmeiners e che Khephren Thuram è una certezza da questo punto di vista, andrà via Douglas Luiz. E poi c’è Locatelli, che a sua volta rappresenta un pilastro di questa squadra. In tal senso, servono altri profili se si intende essere per davvero competitivi su più fronti ed ora arriva una svolta non di poco conto da questo punto di vista. Il centrocampista, infatti, è stato scelto e rappresenta una novità significativa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, nuovo rinforzo in mezzo al campo: svolta inattesa

Come detto, in mezzo al campo ci saranno le attenzioni in maniera inevitabile da parte di Comolli e di tutta la dirigenza bianconera. Ed ora arrivano notizie significative da questo punto di vista. Stando a quanto raccontato dal Quotidiano Sportivo oggi in edicola, infatti, è ancora vivo l’interesse della Juventus nei confronti di Ederson, che potrebbe andare a ricomporre quella linea di centrocampo che tanto bene ha fatto all’Atalanta insieme a Koopmeiners. E da questo punto di vista ci sono novità da registrare.

A quanto pare, infatti, come si legge sul quotidiano, l’Atalanta avrebbe anche scelto il suo erede nel caso in cui Ederson dovesse partire. Si tratta di Ricci del Torino, che ha già lavorato con Ivan Juric e che rappresenta un profilo perfettamente in linea con i parametri della Dea. Ma non è tutto. A quanto pare tra i granata piace per l’eredità del brasiliano anche Ilic, anche lui vecchio pupillo del nuovo allenatore dell’Atalanta. Si attendono sviluppi da questo punto. La Juventus non molla Ederson, che a sua volta viene valutato una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.