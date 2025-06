Calciomercato, arriva l’ex Chelsea: svolta per il terzino

Novità importanti in Serie A per l’arrivo del terzino inglese, ex Chelsea. Spunta il nuovo intreccio per ambire a grandi palcoscenici: la svolta decisiva

Saranno giorni intensi per le big italiane alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione. Una nuova svolta decisiva per puntare sempre più in alto: ecco la prossima destinazione in Serie A per l’ex Chelsea.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per rinforzare le rose delle big della Serie A. Tanti colpi dalla Premier League per continuare il percorso di crescita in ottica futura: spunta il nuovo intreccio dalla Premier League per l’ex terzino del Chelsea. Una voglia immensa per ridurre il gap con Napoli ed Inter: ecco la nuova soluzione immediata per ambire a grandi palcoscenici. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca: la novità per rinforzare le corsie esterne.

Calciomercato, sprint per il nuovo terzino inglese: arriva dalla Premier

Scopriamo subito tutti i dettagli in vista della prossima stagione. L’ex Chelsea potrebbe così sbarcare subito in Serie A per apportare la sua classe ed esperienza nel campionato italiano. Ormai ci siamo per l’intreccio decisivo dalla Premier League: la sua volontà farà la differenza per l’affare ad effetto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nel mirino della Lazio ci sarebbe anche Ben Chilwell per rinforzare le corsie esterne della squadra biancoceleste. L’ex Chelsea, ora al Crystal Palace, è pronto per iniziare una nuova avventura in Serie A: ecco la mossa vincente per regalare a Sarri nuovi innesti di caratura internazionale. Un momento decisivo per continuare ad incrementare il tasso tecnico della rosa della Lazio: nel mirino ci sono anche Parisi ed Emerson Palmieri.

Maurizio Sarri non vede l’ora di iniziare la nuova avventura alla guida dei biancocelesti: un ritorno gradito per l’allenatore toscano, spinto a tornare per l’amore verso la piazza che gli ha mostrato tanto affetto. Ora è pronto per allestire una rosa funzionale alle sue idee di calcio: da tanti mesi ha potuto studiare anche varianti interessanti alle sue strategie.

L’allenatore biancoceleste vorrebbe avere già tutti a disposizione a partire dal ritiro estivo, ma non sarà facile: il patron Lotito proverà ad accontentarlo con un mercato di prima fascia. La Lazio vorrebbe tornare a qualificarsi in Champions League dopo la delusione dell’ultima stagione con Marco Baroni.