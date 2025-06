Calciomercato, arriva l’attaccante francese: affare in Serie A

Nuova mossa a sorpresa per ingaggiare il promettente attaccante francese. L’ex PSG è pronto a firmare con una big italiana: la novità dell’ultim’ora

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: l’attaccante francese non vede l’ora di scegliere la miglior destinazione possibile in ottica futura. Saranno ore decisive per arrivare subito alla fumata bianca: l’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore come riferito dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur.

Novità importanti per le big della Serie A che vorrebbero subito chiudere per nuovi colpi di caratura internazionale. Spunta l’intreccio dalla Francia per mettere a segno un affare di prima fascia: scopriamo i dettagli della futura operazione. Una voglia immensa di essere protagonista anche in Champions League: le big italiane continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici per attirare così il top player che si è messo in luce nel campionato francese: la volontà del giocatore farà la differenza.

Calciomercato, sprint per l’attacco: firma con una big italiana

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così al nuovo colpo in attacco. Il giovane centravanti della Ligue1 non vede l’ora di scegliere una nuova destinazione in Serie A: la mossa vincente.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’attaccante del Rennese, Arnaud Kalimuendo, sarebbe finito nel mirino delle big della Serie A. L’ex PSG è pronto per sbarcare nel campionato italiano, ma occhio alla destinazione Tottenham: all’età di 23 anni vorrebbe provare una nuova avventura. Juventus e Milan sono alla ricerca di validi attaccanti in vista della prossima stagione: ecco l’intreccio decisivo in ottica futura.

Protagonista anche con la Francia olimpica, non vede l’ora di fare l’esordio con il Ct Deschamps. Kalimuendo ha una valutazione intorno ai 50-60 milioni di euro. Nelle ultime tre stagioni con il club francese ha messo a segno ben 40 gol in tutte le competizioni attirando gli interessi delle big italiane.

Un nuovo intreccio di calciomercato per continuare ad essere protagonista nel calcio che conta. L’attaccante francese vorrebbe subito scegliere il progetto migliore dicendo addio al Rennes: la Juventus non vede l’ora di regalare nuovi innesti di qualità a Tudor, ora impegnato nel Mondiale per Club. Idee suggestive per continuare a ritornare ad essere protagonisti in Champions League: il francese può agire su tutto il fronte dell’attacco per brillare ancora di luce propria in Serie A.