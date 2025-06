Van Bommel in Serie A: sarà lui il nuovo allenatore

Mark Van Bommel può far ritorno in Serie A, ma stavolta da allenatore e non da calciatore. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e rappresenta una pista del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Da giocatore era palesemente un allenatore in campo. In mezzo al campo sapeva fare la differenza come pochi, dal momento che era capace di unire fisicità ma anche geometrie e fraseggio. In carriera ha avuto modo di accumulare conoscenze ed esperienze che gli possono tornare utili ora che allena. Si è confrontato con il PSV, una icona in patria, ma anche con squadre del calibro del Barcellona e del Bayern Monaco, oltre che del Milan in Serie A. Tutto questo, insieme allo studio quotidiano, lo rende un profilo che può diventare molto interessante

Come è noto, nel massimo campionato italiano è in atto un autentico valzer di panchine dai risvolti imprevedibili, come si suole dire. Da questo punto di vista, a sorpresa adesso può essere coinvolto anche lo stesso Mark Van Bommel, con un club che si sta muovendo con interesse sulle sue tracce. In ragione di quanto detto fino a questo momento, andiamo a vedere in maniera dettagliata che notizie arrivano in tal senso e come si può sviluppare questa situazione sicuramente molto interessante. Auguriamo a tutti una buona lettura.

Van Bommel nuovo allenatore, pista a sorpresa per il suo futuro

Da allenatore in prima, fino a questo momento l’ex mediano olandese ha guidato squadre interessanti. Il PSV per un anno, con le cose che non sono andate particolarmente bene, il Wolfsburg ed infine, per due stagioni, l’Anversa, in Belgio. In tal senso, nonostante fino a questo momento le cose sono andate in maniera altalenante, a quanto pare il Parma sta seriamente pensando di ingaggiare per la prossima stagione proprio Mark Van Bommel, dopo la decisione di Chivu di far ritorno all’Inter.

Si tratta di una pista di estremo interesse, dal momento che gli darebbe la possibilità di mettersi in mostra in un campionato altamente competitivo come la Serie A ed in una piazza in cui si può lavorare bene. E dove le pressioni sono anche relativamente contenute. Da vedere, alla fine, se la scelta di Mark Van Bommel avrà la meglio sulle altre possibilità, ma quel che è da sottolineare è il fatto che in poco tempo il suo nome ha recuperato tanto terreno su altri profili che a lungo sono stati accostati al Parma. si attendono sviluppi. Sono ore cruciali per il futuro dei Crociati.