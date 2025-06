Calciomercato, il terzino dal West Ham: riparte dalla Serie A

Nuova svolta decisiva in Serie A per incrementare il tasso tecnico sulle corsie esterne. Spunta il nuovo rinforzo dal West Ham: l’affare si farà

Una voglia immensa di tornare protagonisti in vista della prossima stagione. In estate arriveranno numerosi rinforzi per una big della Serie A: ecco la novità interessante per l’immediato futuro.

Novità importanti in Serie A per nuovi affari dalla Premier League. Sarà un mercato ricco di colpi di scena per continuare ad allestire rose competitive in vista della prossima stagione. Arriva il nuovo terzino dal West Ham per ambire a grandi palcoscenici: la sua volontà farà la differenza in ottica futura. Saranno ore decisive per arrivare anche alla firma ufficiale: scopriamo gli ultimi dettagli per allestire una rosa competitiva.

Calciomercato, sprint per la fascia: arriva il terzino dalla Premier

Nelle prossime ore potrebbe arrivare subito la fumata bianca per il nuovo affare dal West Ham. Il terzino non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A: ormai ci siamo per la chiusura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Emerson Palmieri sarebbe finito nel mirino della Lazio. Al momento il terzino della Nazionale italiana, campione d’Europa nel 2021, è pronto a ripartire dalla Serie A dopo le avventure in Premier League: all’età di 30 anni potrebbe vestire la maglia biancoceleste. Sarri lo conosce molto bene e sarebbe entusiasta del suo arrivo nella Capitale: un nuovo intreccio in vista della prossima stagione.

L’alternativa per rinforzare le corsie esterne si chiama Fabiano Parisi in uscita dalla Fiorentina: il terzino viola è pronto a sposare un nuovo progetto in ottica futura. Sarri cercherà di riportare in alto la Lazio che non si è qualificata alle Coppe europee: ci ha sperato fino all’ultima giornata, ma il pareggio casalingo contro il Lecce è stato decisivo in negativo.

Nelle prossime ore la Lazio potrebbe così chiudere per il colpo Palmieri: il terzino del West Ham non vede l’ora di ripartire in Serie A. Una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: ecco la sua futura destinazione nel campionato italiano. Sarri potrebbe così avere la meglio anticipando la folta concorrenza per il giocatore italo-brasiliano. Una nuova squadra nel suo futuro per continuare ad essere un punto di riferimento per la prossima stagione: ormai ci siamo per l’ok definitivo.