Schick ritorna in Serie A: firma con una big

Il futuro dell’attaccante del Bayer Leverkusen potrebbe essere ancora una volta nel nostro campionato. C’è una squadra che punta ad acquistarlo

Patrick Schick e la Serie A: un matrimonio che potrebbe farsi ancora nelle prossime settimane. Nonostante ten Hag punta forte ad una sua conferma al Bayer Leverkusen, dalla Germania si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile ritorno in Italia per iniziare una esperienza nuova. Al momento siamo in una fase embrionale della trattativa e quindi non ci resta che attendere l’inizio del calciomercato per avere un quadro più chiaro.

Ma una big italiana è pronta a sondare il terreno in modo concreto nelle prossime settimane visto che Schick è un vecchio suo pallino di calciomercato. Lo voleva già in passato e non è riuscito a prenderlo. Ora ci sarebbero delle opportunità di definire il colpo anche perché il Bayer Leverkusen potrebbe decidere di cederlo. E una sua apertura spianerebbe la strada all’arrivo del calciatore in Serie A in davvero poco tempo.

Calciomercato: Schick in Italia, è lui il nuovo bomber

Dopo anni difficili, Schick sembra essere ritornato nella sua dimensione. Ai tempi della Sampdoria era considerato uno dei calciatori più interessanti. Poi ha avuto un momento buio, ma ora il Bayer Leverkusen gli ha permesso di ritornare ai livelli che gli competono e il calciomercato estivo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ripartire magari in Italia. Ten Hag punta ad una sua conferma anche se nulla è escluso.

E il Milan potrebbe presto sondare il terreno per Schick. Il centravanti è un vecchio pallino di Allegri. Il tecnico toscano lo voleva ai tempi della Juventus e si tratta di una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione per i rossoneri. Il club meneghino è alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche fisiche e l’ex Roma potrebbe agire anche da spalla a Gimenez e non solo come una semplice alternativa.

Per il momento comunque non c’è una trattativa concreta. Schick deve ancora decidere il suo futuro e non è da escludere che l’operazione si possa chiudere nella seconda parte del calciomercato. Il Milan ci pensa ed è pronto a sondare il terreno con il Bayer Leverkusen per fare un colpo importante. Molto dipenderà anche da ten Hag, che non vorrebbe cedere Schick. Ma alla fine potrebbe essere lo stesso giocatore a spingere per una possibile cessione.