Calciomercato, arriva il terzino norvegese: giocherà in Europa

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, David Møller Wolfe potrebbe sbarcare subito in Serie A per firmare con la Roma. L’AZ Alkmaar non ha intenzione di cederlo nella sessione estiva di calciomercato, ma in caso di proposta vantaggiosa potrebbe arrivare la cessione del giocatore norvegese dopo l’arrivo di Mateo Cháves. Il terzino sinistro del club olandese è pronto a valutare tutte le offerte ricevute in vista della prossima stagione.

Gasperini ha intenzione di chiudere subito per l’affare in modo tale da rinforzare la retroguardia giallorossa. A breve arriverà anche la fumata bianca per il portiere Svilar, confermato ancora una volta nella Capitale. Classe 2002, potrebbe essere un rinforzo funzionale alle idee di calcio dell’allenatore della Roma che non vede l’ora di iniziare la sua avventura in giallorosso.

Ormai ci siamo per la firma sul nuovo contratto con la squadra capitolina: Wolfe potrebbe volare sulle corsie esterne con Gasperini. La Roma continua a monitorare la sua situazione contrattuale per una nuova svolta in Serie A: ormai ci siamo per il nuovo trasferimento decisivo. Nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera esponenziale con l’AZ Alkmaar, ma ora il suo desiderio è quello di confrontarsi con un nuovo campionato competitivo come quello italiano.