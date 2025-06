Calciomercato, arriva il terzino dalla Spagna: giocherà in Europa

Le big della Serie A continuano a monitorare attentamente i nuovi colpi per il futuro. Spunta l’arriva del terzino destro dalla Spagna: intreccio con il Milan

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Un nuovo affare proveniente dalla Liga spagnola per rinforzare le corsie esterne: scopriamo tutta la verità per l’arrivo dell’esperto terzino destro. La Serie A continua a sondare il terreno per arrivare subito alla fumata bianca: l’affare si potrebbe concretizzare nei prossimi giorni.

Una nuova soluzione immediata per rinforzare le corsie esterne di una big italiana. Spunta un intreccio decisivo in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: un affare suggestivo anche grazie al Milan che potrebbe chiudere subito per il nuovo colpo sulla fascia. Una voglia immensa di puntellare la rosa a disposizione in vista della prossima stagione in Europa: il ds Tare è al lavoro per chiudere per un nuovo affare sulle corsie esterne che finanzierebbe a sua volta l’affare dalla Spagna.

Calciomercato, sbarca il terzino romeno in Serie A: l’affare a sorpresa

Conosciamo subito i nuovi dettagli della possibile operazione di mercato dalla Spagna. L’intreccio immediato con la società rossonera: la verità per la nuova suggestione in difesa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Fiorentina dovrà chiudere in tempi brevi per il sostituto di Dodo. Il laterale brasiliano è pronto per compiere definitivamente il salto di qualità: sulle sue tracce c’è ormai da tempo il Milan. Max Allegri vorrebbe subito chiudere per il giocatore viola, cresciuto negli ultimi anni con Italiano e Palladino. Dalla Spagna potrebbe arrivare il terzino destro romeno del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, ma la concorrenza è agguerrita: ci sono anche Roma ed Atalanta su di lui.

L’ex giocatore del Villarreal ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro: una situazione da monitorare attentamente nei prossimi giorni. Stefano Pioli non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura con il club viola per riportare in alto la squadra toscana. Il Milan è intenzionato a chiudere per il colpo Dodo: in questo modo finanzierebbe anche l’acquisto di Ratiu da parte della Fiorentina.

La squadra toscana non vede l’ora di arrivare fino in fondo in Conference League dopo aver perso due finali con Vincenzo Italiano: un percorso di crescita interessante per tornare anche in Champions League. Tutte le big italiane sono pronte a rinforzarsi nella sessione estiva di calciomercato: ormai ci siamo per la chiusura immediata.