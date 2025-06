Almeyda torna in Serie A: primo colpo dal Napoli

Nel futuro di Matias Almeyda, ex stella della Serie A ed allenatore dell’AEK Atene, può andare di scena un sorprendente ritorno in panchina, in qualità di allenatore, in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

E’ una situazione davvero incandescente quella che riguarda gli allenatori in Serie A. Sono tante le panchine che vedono il proprio futuro avvolto dall’incertezza e dal caos ed in un contesto del genere non si può escludere che possano emergere delle novità. Anche in termini di nomi. Da questo punto di vista, il discorso riguarda sicuramente alcune squadre di alta classifica, come la Fiorentina, ma anche nella zona salvezza. Basti pensare, per esempio, alle situazioni del Lecce e del Pisa neopromosso.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, emerge adesso un nuovo possibile allenatore davvero di alto profilo. Si tratta di Matias Almeyda, ex calciatore argentino che abbiamo visto anche in Serie A e che ora può tornare qui con il ruolo di allenatore. Si tratta di un profilo sicuramente molto interessante ed affascinante da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un uomo sempre sopra le righe, come si suole dire. Andiamo a vedere le ultime notizie a proposito di questa pista che può stravolgere il valzer delle panchine in Italia.

Matias Almeyda può tornare in Serie A: un club fa sul serio

Matias Almeyda ha appena detto addio all’AEK Atene ed ha una gran voglia di rimettersi in gioco da questo punto di vista e la Serie A potrebbe essere una soluzione sicuramente affascinante ed interessante. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport nella sua versione online, il nome dell’argentino è presente sul taccuino del Parma, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la decisione di Cristian Chivu di far ritorno all’Inter e di lasciare i Crociati dopo pochi mesi dal suo arrivo ed una salvezza conquistata.

Ovviamente, però, i parmensi stanno valutando con attenzione anche altri profili, ma Matias Almeyda è un profilo tra i più affascinanti. Per di più conosce il Pisa dal momento che ci ha giocato dal 2000 al 2002 dopo la parentesi alla Lazio e prima del trasferimento all’Inter. Si tratta di una pista da tenere in considerazione e che può diventare incandescente nelle prossime ore.

Su Matias Almeyda, oltre al Pisa, pare che si stia muovendo anche il Siviglia, che potrebbe decidere di puntare su un colpo a sorpresa per rilanciare il proprio progetto. Per quanto riguarda il mercato, i toscani stanno puntando forte su Alessio Zerbin del Napoli.