Inter: intreccio con l’Atalanta, si sblocca l’affare

I nerazzurri devono rinforzare la rosa e potrebbero approfittare di un intreccio con l’Atalanta per chiudere una operazione importante

La priorità dell’Inter in questo momento è sicuramente il Mondiale per Club, ma la società sta pensando anche su come andare a rinforzare la rosa. L’arrivo di Chivu potrebbe aver cambiato in parte le priorità anche se la linea non è assolutamente modificata: si continuerà a puntare su calciatori giovani e di prospettiva.

Attenzione, però, ad un intreccio con l’Atalanta. Secondo le informazioni di fichajes.net, la Dea avrebbe messo nel mirino un calciatore per il prossimo calciomercato e questo sembra rappresentare una sorta di via libera per andare a chiudere un colpo in casa Inter. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione e se si potrà andare a definire una operazione importante anche in ottica futura.

Calciomercato Inter: intrigo con la Dea, i dettagli

L’Inter e l’Atalanta potrebbero essere coinvolti in una trattativa di calciomercato assolutamente da tenere in considerazione visto l’interesse nei confronti dei calciatori. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e la strada è ancora molto lunga, ma a questo punto non è da escludere che ci possa essere un intrigo fra le due squadre.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atalanta avrebbe individuato in Lucumì il giusto rinforzo nel prossimo calciomercato e a questo punto il colombiano potrebbe dare il via libera all’operazione Hien-Inter. Per adesso è una semplice ipotesi e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se questa operazione potrà essere portata a termine oppure no.

Di certo Hien è un vecchio obiettivo di calciomercato dell’Inter e l’eventuale arrivo di Lucumì potrebbe sbloccare la trattativa con l’Atalanta. Naturalmente si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. Ma per il momento non c’è nessun contatto in corso e vedremo cosa succederà nel futuro.