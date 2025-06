Calciomercato, Castro sarà il nuovo attaccante: Inter anticipata

Santiago Castro non vede l’ora di cambiare aria in ottica futura. Spunta la nuova destinazione per l’attaccante argentino: ecco la firma immediata

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante del Bologna, classe 2004, Santiago Castro. Accostato a lungo all’Inter, ora potrebbe cambiare squadra in Serie A. Spunta l’intreccio decisivo nel campionato italiano per iniziare una nuova avventura suggestiva in ottica futura.

Novità importanti in Serie A per conoscere la prossima destinazione di Santiago Castro. L’attaccante del Bologna, classe 2004, è pronto a vivere una nuova avventura nel campionato italiano. Dieci gol complessivi conditi da ben 8 assist vincenti in questa stagione, ecco il suo bottino da applausi. La dirigenza emiliana, capitanata dal ds Sartori, dovrà così scegliere la miglior proposta possibile per vendere l’attaccante argentino. Il sudamericano è pronto per continuare la sua carriera in Serie A: ecco la mossa vincente.

Calciomercato, Castro sarà il nuovo attaccante: l’affare in Serie A

Nel corso di questi mesi ha ricevuto tante offerte dalle big della Serie A, ma ora dovrà prendere la miglior decisione possibile. Spunta un nuovo intreccio per sognare in grande giocando in Champions League: conosciamo subito i dettagli della futura operazione.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Santiago Castro è finito nel mirino della Juventus. Accostato a lungo all’Inter, l’attaccante argentino del Bologna vorrebbe subito essere protagonista in bianconero. Il classe 2004 potrebbe lasciare subito il club emiliano per iniziare una nuova avventura in Serie A: spunta il nuovo affare in Serie A per l’attacco.

Saranno giorni intensi per incastrare così il giro degli attaccanti del campionato italiano. Una voglia immensa di conoscere subito la sua prossima destinazione. Il Bologna sta pensando ad Edin Dzeko per sostituire al meglio così il partente attaccante argentino. Il calciomercato già ha iniziato a regalare interessanti colpi di scena per continuare la sua avventura in Serie A.

Nonostante la sua giovane età, Castro ha dimostrato di essere protagonista subito in Italia con la pesante eredità di Zirkzee passato al Manchester United. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro per incassare una nuova plusvalenza in ottica futura: la Juventus potrebbe scatenarsi subito nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. L’obiettivo principale è quello di allestire una rosa competitiva per tornare a lottare per lo Scudetto e per la Champions League. Ormai ci siamo per un nuovo innesto di qualità per rinforzare il reparto offensivo di Tudor.