Inter: Acerbi scaricato, il nuovo centrale dal Barcellona

I nerazzurri potrebbero a sorpresa dire addio al centrale e andare a prendere un altro calciatore sfruttando anche il fatto che i catalani sono pronti a cederlo

Sarà un’Inter diversa da quella che noi abbiamo immaginato fino ad oggi. L’addio di Simone Inzaghi porterà a cambiare un po’ anche le idee sul calciomercato e fra i calciatori che sembrano essere destinati a lasciare i nerazzurri ci sarebbe anche Acerbi. Il tecnico piacentino lo vorrebbe con lui in Arabia e non è da escludere che possa arrivare anche un via libera.

Naturalmente l’Inter dovrà andare a prendere un difensore pronto per sostituirlo e c’è un nome che potrebbe balzare in pole position nelle prossime ore. Secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di confermarlo in rosa e cederlo nel prossimo calciomercato. Per questo motivo non è da escludere che i nerazzurri possano fare un tentativo durante il calciomercato estivo per andare a chiudere l’operazione.

Calciomercato Inter: addio Acerbi, chi arriva al suo posto

L’addio di Acerbi potrebbe diventare realtà magari subito dopo il Mondiale per Club. Inzaghi lo vorrebbe in Arabia e da parte sua non c’è alcuna chiusura a questo trasferimento. Chivu starebbe ragionando sulla possibilità di portare Leoni in nerazzurro, ma non è da escludere che si possa andare anche su un altro nome per rendere il reparto arretrato ancora più forte rispetto a quanto non lo è fino ad oggi.

Il profilo in questione è quello di Araujo. Il Barcellona, dalle notizie che arrivano dalla Spagna, avrebbe deciso di andare a cedere il calciatore nel prossimo calciomercato e l’Inter potrebbe andare a farci un pensierino considerata la necessità di dover rinforzare la rosa in quel determinato ruolo. Per adesso siamo nel campo delle suggestioni e delle valutazioni e ci vorrà del tempo per capire come si svilupperà meglio la situazione.

Ma l’Inter continua a seguire da vicino la possibilità di andare a prendere Araujo nel prossimo calciomercato. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi, non ci sono certezze. Ma, in caso di un cambio di strategia con Acerbi, l’idea di bussare alla porta del Barcellona è da tenere in forte considerazione.

Mercato Inter: Araujo nome nuovo per la difesa

Araujo potrebbe rappresentare un nome nuovo per la difesa in casa Inter nel prossimo calciomercato. Anche se per il momento si è nel campo delle ipotesi.

L’Inter non ha ancora sondato il terreno e ci vorrà del tempo per capire se la pista Araujo potrà diventare concreta. Molto dipenderà anche dalla partenza di Acerbi.