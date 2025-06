Juventus, nuovo attaccante dalla Liga: Real anticipato

Un nuovo intreccio dalla Spagna per rinforzare l’attacco della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un valido sostituto di Dusan Vlahovic, pronto a fare le valigie in estate

Un affare a sorpresa per continuare a sognare in grande: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dalla Spagna per l’attaccante esperto della Liga. Un momento decisivo per mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione: Tudor vorrebbe subito iniziare a mille anche in Champions League.

La Juventus ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione di Igor Tudor confermato sulla panchina bianconera. Un momento decisivo per rinforzare ogni reparto della squadra bianconera per tornare protagonista in Serie A o in Champions League. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la cessione a titolo definitivo di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo è finito nel mirino del Milan targato Max Allegri.

Calciomercato Juventus, sprint in attacco: arriva il croato

Un momento decisivo per rinforzare subito la rosa della Juventus in vista della prossima stagione. Comolli ha spiegato le sue dinamiche di mercato pochi giorni fa in conferenza stampa: spunta il nuovo intreccio dalla Spagna per l’attaccante croato.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Ante Budimir ha attirato forti interessamenti delle big italiane dopo la grande stagione in Liga. Con la maglia dell’Osasuna ha vissuto la miglior stagione della sua carriera all’età di 33 anni: ora anche la Juventus sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo. Anche la Roma vorrebbe rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini: la Juventus vuole subito anticipare anche il Real Madrid che l’ha messo nel mirino da tempo.

Nei prossimi giorni arriverà subito un nuovo affare decisivo per continuare a sognare in grande. Ante Budimir conosce già molto bene il campionato italiano dopo aver vestito la maglia del Crotone. Xabi Alonso lo vorrebbe avere come rinforzo per l’attacco dei blancos, ma la Juventus è sempre molto attenta alla nuova situazione di mercato. Un nuovo intreccio dalla Spagna per ambire a grandi palcoscenici: l’attaccante croato ha tanta voglia di dimostrare in vista del futuro.

La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare tutta la rosa del futuro: spunta un nuovo affare in vista dei prossimi giorni per arrivare già competitivi al prossimo ritiro bianconero. Tudor ha già ottenuto garanzie in vista del futuro: Budimir è la chiave per l’attacco.