Milan, Theo all’Atletico: il sostituto arriva dalla Premier

Dopo 6 anni intensi le strade del Milan e di Theo Hernandez sono prossime a separarsi in questo calciomercato.

Alla fine ha avuto ragione il terzino francese, che a furia di rifiutare l’Al-Hilal è riuscito ad ottenere quello che voleva: un’altra occasione in Europa. Stando alle ultime notizie, infatti, il 19 rossonero è prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, che fiutato l’affare non si è lasciato scappare l’opportunità di riportare in Spagna Theo Hernandez.

Un addio oramai scontato e previsto, al punto che il Milan avrebbe anche già individuato in Premier League il calciatore sul quale andare a puntare per sostituire uno degli eroi dell’ultimo scudetto.

Theo all’Atletico: i dettagli dell’affare

Theo Hernandez si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Il francese non si è mai lasciato attrarre dai (tanti) soldi dell’Al-Hilal, convinto che potesse tornare a fare la differenza sulla fascia sinistra come successo nei suoi primi anni in rossonero.

Il francese ha dunque rifiutato a più riprese le avanzate saudite aspettando un’opportunità in Europa, che alla fine si sarebbe palesata nell’Atletico Madrid, club per il quale ha già giocato tra il 2007 ed il 2017 facendo tutte le trafile del settore giovanile, prima di essere acquistato dal Real Madrid per 24 milioni di euro (Transfermarkt). Il resto è storia, con Theo Hernandez che dopo essere diventato una leggenda al Milan potrebbe fare ritorno lì dove tutto è cominciato.

È dunque una questione di giorni e dettagli, ma stando al collega de La Repubblica il terzino francese dovrebbe trasferirsi all’Atletico Madrid per 23 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Ed è proprio l’aggiunta di questi che avrebbero convinto il Diavolo a lasciar partire Theo Hernandez, che con ogni probabilità verrà sostituto da un calciatore più che esperto proveniente dalla Premier League.

Il sostituto di Theo arriva dalla Premier

Il Milan è pronto a sostituire Theo Hernandez con un campione della Premier League. Stando alle ultime notizie, infatti, definita l’uscita del francese in direzione Atletico Madrid, da casa Milan partirà l’assalto a Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal, che potrebbe sbarcare in rossonero per poco meno di 20 milioni di euro considerato il suo contratto in scadenza con i Gunners il prossimo giugno.

L’ucraino non sarebbe però l’unico nome sulla del suo Tare-Allegri, interessati anche a profili più giovani come ad esempio Tyrell Mitchell del Crystal Palace o Maxim De Cuyper del Club Bruges, fra tutti il preferito considerata anche la sua futuribilità. Da non scartare a priori i nomi di Destiny Udogie e Andrea Cambiaso, che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel processo di italianizzazione del Milan. Staremo a vedere.