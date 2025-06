Serie A, arriva l’attaccante dall’Austria: Tottenham superato

Saranno giorni intensi per le big italiane per chiudere subito nuovi affari di spessore internazionale. Spunta il nuovo attaccante dall’Austria pronto a sbarcare in Serie A

Il calciomercato sta già iniziando a regalare colpi di scena interessanti in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: spunta l’intreccio decisivo per il colpo del futuro.

Un nuovo intreccio di calciomercato per continuare a sognare in grande. Spunta l’affare con il giovane attaccante che si è messo in mostra in Austria negli ultimi anni: ecco la soluzione immediata per le big italiane. Nelle prossime ore potrebbe arrivare già la fumata bianca per ambire a grandi palcoscenici: conosciamo nel dettaglio l’intreccio decisivo in Serie A. Una nuova idea interessante per chiudere subito per il prossimo colpo interessante per rinforzare il reparto offensivo delle big italiane.

Calciomercato Serie A, il nuovo talento in Italia: la mossa vincente

Le società italiane continuano a lavorare in vista della prossima stagione per nuovi affari di spessore internazionale. Ecco la mossa vincente dall’Austria per anticipare la folta concorrenza della Premier League: ecco l’intreccio suggestivo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, l’attaccante del Salisburgo Nene ha attirato tanto interesse a livello internazionale. Sulle sue tracce ci sono anche Lazio e Fiorentina, ma occhio alla pista che porta al Tottenham. Classe 2002, è ormai pronto per il definitivo salto di qualità: spunta l’intreccio decisivo per continuare a sognare in grande.

Nene non vede l’ora di sbarcare nel campionato italiano per essere protagonista anche in Europa. Un profilo interessante che è nel vivo della sua carriera: originario del Mali, potrebbe dire addio al club austriaco dopo aver segnato ben 15 gol conditi da 9 assist vincenti. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro: un affare possibile già a giugno per rinforzare l’attacco delle big italiane.

Un nuovo intreccio con il club austriaco che ha messo in luce numerosi talenti nel corso degli ultimi anni. Il Salisburgo continua a sognare in grande per una svolta decisiva nei prossimi giorni: Fiorentina e Lazio continuano a sondare il terreno per chiudere subito un affare. Nene non vede l’ora di misurarsi nel campionato italiano per mettere in mostra tutte le sue qualità: ecco la soluzione da urlo per sognare in grande. La fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni: la mossa vincente per il futuro.