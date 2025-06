Calciomercato, Dybala firma subito: la svolta in Serie A

Paulo Dybala non vede l’ora di essere protagonista ancora in Serie A. La fumata bianca potrebbe arrivare subito: che svolta nel campionato italiano per la Joya

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Dybala. Il talento argentino non vede l’ora di continuare a scendere in campo: gli infortuni sono ormai alle spalle, ma è arrivata l’ultima svolta in Serie A. Conosciamo subito tutti i dettagli per la futura operazione in vista della prossima stagione: la verità.

Paulo Dybala era arrivato nella Capitale con grande entusiasmo, ma i tanti infortuni gli hanno impedito di dimostrare tutto il suo valore. Spunta l’intreccio da urlo in vista della prossima stagione: immediata svolta in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Negli ultimi mesi ha aiutato anche tanto Claudio Ranieri stando molto vicino alla squadra giallorossa nonostante l’impossibilità di scendere sul terreno di gioco al fianco dei suoi compagni. Arriva la firma immediata in Serie A: la mossa a sorpresa per puntare in alto.

Calciomercato, sprint per Dybala: la mossa vincente in Serie A

Un nuovo intreccio di calciomercato per continuare a sognare in grande anche nei prossimi anni. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca per sognare sempre più in grande.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è partita l’operazione in casa Roma per il rinnovo di Paulo Dybala. Il talento argentino ha sofferto tanto in questa stagione a causa di numerosi infortuni che gli hanno impedito di essere protagonista a lungo. Negli ultimi mesi si è seduto spesso in panchina insieme a Claudio Ranieri dimostrando però tanto attaccamento alla maglia giallorossa.

La Joya continua a pensare soltanto alla Roma ed è pronto anche a spalmare il suo ingaggio. Ad inizio luglio arriverà il primo incontro, ma il suo obiettivo è continuare ad essere protagonista con i giallorossi. Con l’arrivo di Gasperini l’obiettivo è quello di tornare a lottare per lo Scudetto dopo tanti anni di purgatorio: Ranieri l’ha scelto in prima persona per ambire a risultati sempre più entusiasmanti.

Tutto può cambiare nelle prossime ore dopo la tanta sofferenza vissuta negli ultimi tre mesi in casa Roma: Dybala vorrebbe prolungare il suo matrimonio con la società capitolina ridiscutendo il suo contratto. Si è messo a disposizione della società come un vice allenatore al fianco di Ranieri, ma ora è arrivato il momento di tornare protagonista.