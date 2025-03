Nuovo ruolo a sorpresa: Dybala ha deciso il suo futuro

Fermo per infortunio, Paulo Dybala ha deciso di reinventarsi per trovare nuovi e fondamentali stimoli per continuare.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Joya è pronta a ricoprire un nuovo ed intrigante ruolo, che potrebbe avere un ruolo specifico nella scelta che in estate l’argentino compirà in vista della prossima stagione. Ovviamente questo esperimento potrebbe tanto andare bene quando essere un fallimento, ma l’impressione è che solo provandoci Dybala si renderà effettivamente conto di quello che il futuro ha in serbo per lui.

Nel frattempo la Roma studia misure preventive, anche perché la strada intrapresa sembrerebbe portare in una direzione ben precisa.

Dybala si reinventa: nuovo ruolo per lui

Paulo Dybala ha scelto il momento meno adatto della stagione per fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare. Dal ritorno in panchina di Ranieri la Roma stava infatti mantenendo un ritmo da scudetto, complice anche la presenza in campo della Joya che sembrava essere in un periodo di forma sbagliante.

Sul più bello, però, l’argentino si è fermato, e quello che più preoccupa è il fatto che l’assenza di Dybala potrebbe pesare e non poco sui risultati della Roma. Per quanto possibile, il 21 giallorosso ha intenzione di stare il piano vicino possibile alla squadra, al punto che sarebbe pronto a reinventarsi, ricoprendo in questo finale di stagione un ruolo inedito che è stato pensato, ovviamente, insieme a Claudio Ranieri.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Paulo Dybala non scenderà in campo ma siederà comunque in panchina per queste ultime partite di campionato della Roma, ricoprendo così il ruolo di una sorte di vice allenatore dell’ex Cagliari, entusiasta dall’idea di poter comunque coinvolgere un giocatore del genere in quelle che per la formazione giallorossa saranno delle vere e proprie finali. E non è da escludere che questo ruolo piaccia così tanto al punto che Dybala inizi seriamente a valutare un futuro in panchina.

Roma-Dybala: scelta fatta per il futuro

Adesso quello che conta è la Roma e nient’altro. Dopo un inizio di stagione complicato la formazione giallorossa è riuscita a trovare quella continuità che oggi le permette di sognare la Champions League, competizione alla quale non partecipa da troppo tempo.

L’infortunio di Dybala potrebbe avere conseguenze dirette non solo sul percorso della Roma in questo finale di stagione, ma anche sul futuro della Joya. Considerate le finali che aspettano la formazione giallorossa, questo non sembra essere il momento adatto per parlare di rinnovo, cosa che invece sarà fatta al termine della stagione, con la Roma intenzionata a prolungare il contratto di Dybala quantomeno fino al 30 giugno 2027. Tra le parti scorre buon sangue, motivo per il quale non sarà difficile trovare una quadra sul nuovo contratto.