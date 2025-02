Bloccato a sorpresa Dybala: lascia Roma per 12MLN

Possibile colpo di scena in Serie A con la Roma protagonista di quello che può accadere perché Paulo Dybala può essere venduto e lasciare la Capitale.

Ci sono degli aggiornamenti da dover dare che riguardano proprio quello che può accadere a fine stagione tra Dybala e la Roma. Perché l’argentino ha rinnovato attraverso la clausola scattata per il prolungamento di contratto automatico e ora bisognerà però capire come andranno le cose considerando che può esserci anche una separazione immediata in vista dei prossimi mesi.

Ci sono delle nuove notizie che possono essere decisive per quanto riguarda la scelta dello stesso giocatore di fronti a offerte molto importanti. Perché, nonostante il rinnovo, si torna a parlare di quello che può essere il futuro di Dybala con la Roma. Il calciatore argentino in questo momento deve fare i conti con quella che è una situazione piuttosto particolare visto che si parla del forte interesse da parte di due grandi del calcio europeo.

Calciomercato Roma: Dybala lascia per restare in Europa

Sarà decisivo il calciomercato estivo e anche quello che può essere il pre mercato che aprirà per circa 2 settimane prima del Mondiale per Club dove i club interessati a giocare la competizione potranno andare a rinforzare le rose e ci saranno delle occasioni molto importanti per alcuni di questi club. Attenzione anche a quella che può essere la scelta di puntare su Dybala.

A Roma sembra che stia vivendo una seconda giovinezza il calciatore argentino di 31 anni perché ora ci sono delle importanti notizie riguardo quello che può accadere. In molti pensano che possa arrivare anche la svolta sul futuro del giocatore considerando che ora Dybala è finito nel mirino proprio di due club su tutti.

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, infatti, Dybala può finire al Manchester City o Atletico Madrid che sono i due club interessati che lo seguono per provare il grande colpo in estate e portarlo via dalla Roma.