Diaz in Serie A: sì del Real, arriva dopo il Mondiale

Il giocatore ex Milan sembra essere ormai in rotta con il suo club e l’ipotesi di un ritorno nel nostro campionato sembra essere quasi certo

L’arrivo di Xabi Alonso sta portando il Real Madrid a fare un calciomercato importante e le spese le potrebbe fare Brahim Diaz. L’ex Milan arriva da una stagione ricca di alti e bassi tanto che si è parlato della possibilità già a gennaio di un suo ritorno in Italia. Ancelotti, però, non ha dato il via libera. Ora la situazione sembra essere leggermente differente e si potrebbero aprire opportunità mai considerate fino ad oggi.

Secondo le informazioni di El Gol Digital, gli ultimi acquisti del Real Madrid sembrano rappresentare una sorta di conferma su come Brahim Diaz non rientrerebbe più nei piani del club spagnolo ed ora un possibile ritorno in Italia nel prossimo calciomercato è assolutamente possibile. Per il momento si è nel campo delle suggestioni, ma un club di Serie A potrebbe fare un tentativo per sbloccare la situazione e capire la fattibilità del colpo.

Calciomercato: Brahim Diaz in Italia, con chi firma

Il futuro di Brahim Diaz potrebbe essere ancora una volta in Serie A. Il Real Madrid è pronto a dare il via libera alla cessione davanti ad una proposta importante. Non è da escludere che si possa ragionare magari sulla possibilità di chiudere con una formula molto simile a quella di Nico Paz quindi con un diritto di riacquisto da parte del club spagnolo.

L’Inter non ha assolutamente mollato la pista riguardante Brahim Diaz. I nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche come l’ex Milan e si tratta di una opportunità di calciomercato da tenere in considerazione. Naturalmente fino ad oggi si è nel campo delle suggestioni. In viale della Liberazione in questo momento si sta ragionando principalmente sul Mondiale per Club. Poi si penserà al futuro e Diaz è un nome da tenere in considerazione.

Brahim Diaz è un calciatore che potrebbe essere molto utile per la nuova Inter di Chivu. I rapporti con il Real Madrid sono ottimi e questo dovrebbe facilitare l’operazione nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non c’è nessuna trattativa in corso. L’ultima parola spetterà a Xabi Alonso e la decisione finale comunque sarà presa subito dopo il Mondiale per Club, competizione che Diaz disputerà con i Blancos.