Spalletti subito in panchina: firma con un’italiana

Il tecnico toscano potrebbe rientrare subito in panchina. C’è un club che è pronto a puntare su di lui magari già dalle prossime settimane

La separazione fra l’Italia e Luciano Spalletti è stata un po’ come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia simile, ma il flop contro la Norvegia ha costretto la Federazione a cambiare. Anche se, come evidenziato da molti esperti, le difficoltà sono altre. Per il toscano, comunque, lo stop potrebbe durare davvero poco visto che un club italiano sembra essere intenzionato a puntare su di lui.

Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, un club di Serie A sembra essere pronto a puntare su Spalletti in panchina per rilanciarsi. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del tecnico toscano di rilanciarsi dopo la fine dell’avventura con la Nazionale. Non è da escludere che si prenda qualche mese di riposo considerato che sono stati mesi non proprio facili.

Spalletti in Serie A: un club ci prova

In questo momento la priorità di Spalletti è chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza con la Nazionale. La Moldavia è il suo ultimo match sulla panchina dell’Italia e, a differenza di quanto successo in altre occasioni, difficilmente ci sarà un bis. A meno di clamorose sorprese considerato che il futuro della panchina azzurra dipende sicuramente molto dalla stessa Federazione e dal presidente.

Stando comunque alle indiscrezioni, la Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di affidare la panchina a Spalletti subito dopo il Mondiale. Il suo profilo era uno dei grandi favoriti con la presenza di Giuntoli in società. Ora Comolli starebbe ragionando su altri nomi e magari confermare lo stesso Tudor. Non è da escludere che si possa andare sul toscano considerato che parliamo di un allenatore che conosce molto bene il nostro calcio oltre naturalmente essere molto apprezzato.

Per il momento si tratta di una semplice ipotesi. Non ci sono stati contatti fra la Juventus e Spalletti visto che le priorità sono completamente altre. Poi in futuro mai dire mai. Molto dipenderà come andrà il Mondiale per Club. Si tratta di una competizione che deciderà molto per Tudor e il nome di Spalletti potrebbe resto tornare in pole position visto che i bianconeri hanno voglia di rilanciarsi.