Spalletti via dall’Italia, colpo di scena: torna in Serie A

Luciano Spalletti a sorpresa può andar via subito dalla Nazionale italiana dopo la sconfitta contro la Norvegia ed in tal senso arriva un importante colpo di scena. A sorpresa può tornare in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La situazione attorno a Luciano Spalletti ed in generale alla Nazionale italiana si sta facendo a dir poco pesante. La sconfitta patita per mano della Norvegia ha squarciato nel petto un dolore enorme per tutti i tifosi degli azzurri, i cui limiti sono stati evidenziati in maniera impressionanti da Haaland e compagni. Una squadra talentuosa, ma che per valori non è certo tanto più forte dell’Italia. Ovviamente sul banco degli imputati, come è anche normale e fisiologico che sia, ci è finito proprio il commissario tecnico.

Sono in tanti, soprattutto sui social ma non solo, a chiedere le dimissioni dell’ex allenatore del Napoli, che però ha fatto intendere nelle interviste post gara di non aver nessuna intenzione di fare un passo indietro. Adesso, però, emerge uno scenario che cambia tutto e che lascia di stucco. A quanto pare, infatti, Luciano Spalletti potrebbe dire subito addio alla Nazionale azzurra e rendersi protagonista di un clamoroso ritorno in Serie A. Ed i suoi ex tifosi non la prenderanno di certo bene. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Spalletti di nuovo in Serie A: emerge un retroscena clamoroso

Il percorso alla guida degli azzurri è stato a dir poco tortuoso per Spalletti, dal momento che ha dovuto fare i conti prima con un Europeo disastroso e poi con diversi passi falsi che ne hanno minato la credibilità. Soprattutto agli occhi dell’opinione pubblica. Attenzione, però, allo scenario ipotizzato da Paolo Ziliani, noto giornalista. A quanto pare, infatti, Luciano Spalletti potrebbe lasciare la panchina della Nazionale italiana a Roberto Mancini. E per lui si potrebbe spalancare la porta per un ritorno in Serie A.

Si tratta di uno scenario che lo stesso Ziliani definisce “non tanto fantacalcistico“. La squadra in questione a cui Spalletti potrebbe aver fatto sapere di essere libero sarebbe la Juventus. Da questo punto di vista sarà decisivo il confronto che il commissario tecnico avrà con Gravina al termine della partita contro la Moldavia. Bisogna vedere come andrà questa partita che sarà già fondamentale per il futuro della nostra Nazionale.

Insomma, c’è curiosità adesso di vedere se effettivamente ci sarà un seguito da questo punto di vista. Ma ai tifosi del Napoli piange il cuore all’idea di vedere Spalletti, eroe del terzo Scudetto, sulla panchina della Juve.