Serie A, scambio con lo United: arriva l’attaccante

Una mossa vincente per continuare a sognare in grande in Serie A. Spunta l’intreccio da Manchester per mettere a segno uno scambio a sorpresa: conosciamo i dettagli

Senza Coppe europee i Red Devils dovranno cedere anche i tanti talenti a disposizione di Amorim. Il manager portoghese dovrà pensare così a nuovi rinforzi anche per la difesa: ecco la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: spunta un nuovo scambio decisivo da Manchester.

Le big italiane continuano a monitorare attentamente calciatori di spessore internazionale. Un nuovo intreccio da Manchester per rinforzare il reparto offensivo di una big della Serie A. Ecco il nuovo intreccio in vista della prossima stagione: saranno giorni intensi per arrivare subito alla fumata bianca. Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura dell’affare: un nuovo intreccio con il top club italiano: conosciamo i nuovi dettagli dopo l’annuncio dalla Francia.

Calciomercato, la mossa a sorpresa da Manchester: l’intreccio con Gasperini

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per allestire rose competitive per una nuova stagione da protagonista in Serie A. Ecco l’annuncio possibile per accontentare tutte le parti coinvolte.

Come svelato dal portale francese, RMC Sport, la Roma potrebbe dire addio al difensore giallorosso Evan N’Dicka dopo un’ottima stagione disputta con il Manchester United. Il suo contratto è in scadenza con il club italiano nel giugno 2028: sulle sue tracce ci sono anche i Red Devils.

La valutazione della proprietà dei Friedkin si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma la Roma potrebbe pensare all’inserimento del talentuoso giocatore argentino Garnacho. Il classe 2004 si trova attualmente in vacanza proprio nella Capitale: a gennaio è stato ad un passo dal suo trasferimento al Napoli.

Gasperini non vede l’ora di tornare protagonista con un progetto avvincente dopo circa 10 anni alla guida dell’Atalanta. Una voglia immensa per conoscere da vicino la rosa della Roma: in ritiro ci saranno anche diversi giovani per testare il futuro dei giallorossi. In attacco potrebbe esserci una rivoluzione: Garnacho è sempre nel mirino delle big italiane.

La chiave dell’affare potrebbe essere Evan N’Dicka, pronto a fare subito le valigie nei prossimi giorni. Ormai ci siamo per la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. La Roma è alla ricerca di valide alternative in attacco: la mossa a sorpresa da Manchester.