Juventus: scambio con Gonzalez, nuovo attaccante per Tudor

L’avventura dell’argentino in bianconero sembra essere ormai terminata. E attenzione alla possibilità di uno scambio: ecco tutti i dettagli

L’avventura di Gonzalez alla Juventus potrebbe essere arrivata al termine. Secondo i media italiani, la Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di andare a privarsi del giocatore argentino subito dopo il Mondiale per Club per consentire di andare a prendere un calciatore che magari dà maggiori garanzie. Molto dipenderà anche da come andrà la situazione in panchina. La conferma di Tudor è praticamente certa, ma non sono da escludere delle sorprese.

A prescindere da tutto, la Juventus è pronta a cedere Gonzalez e utilizzare l’argentino nel prossimo calciomercato come una pedina di cambio. Per il momento si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata in futuro. Ma di certo è un qualcosa da seguire con attenzione e per questo motivo ci attendiamo delle novità nel giro di davvero poco tempo vista la necessità di andare a rinforzare la rosa in estate.

Calciomercato Juventus: Gonzalez via, chi arriva al suo posto

Si è parlato tanto di un interesse della Premier League nei confronti di Gonzalez e non è da escludere che il West Ham possa comunque fare un sondaggio nei prossimi giorni considerato anche il fatto che parliamo di un calciatore che ha bisogno di continuità e di spazio per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

E la Juventus potrebbe andare ad affondare il colpo per Kudus. L’esterno del West Ham andrebbe a prendere proprio il posto di Gonzalez in un ipotetico scambio nel prossimo calciomercato e rappresenterebbe quel giocatore in grado di poter alzare ancora di più la qualità dei bianconeri. Per il momento siamo nelle suggestioni visto che non c’è alcuna trattativa e per questo motivo ci attendiamo delle novità importanti per avere un quadro più chiaro nei prossimi giorni.

Per adesso la priorità della Juventus è quella del Mondiale per Club. Subito dopo si penserà al calciomercato e l’ipotesi di uno scambio fra Gonzalez e Kudus è da tenere in considerazione. E vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Mercato Juventus: Kudus resta un obiettivo

La Juventus è alla ricerca di un calciatore che possa alzare la qualità della rosa e il nome di Kudus rappresenta una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione soprattutto in caso di interesse nei confronti di Nico Gonzalez.

Per il momento siamo nel campo delle suggestioni. Vediamo cosa succederà e se questa ipotesi di scambio prenderà piede oppure ci saranno delle variazioni.