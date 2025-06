Juventus, nuovo difensore per Tudor: arriva da Marsiglia

Un momento decisivo per ringiovanire la difesa di Tudor. Spunta un nuovo affare da Marsiglia per puntare in alto: ecco l’intreccio con il top club francese

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino il difensore argentino del Marsiglia, Balerdi. Provvisto di doppio passaporto italo-argentino, può giocare in ogni posizione della difesa a tre: conosce molto Tudor visto che l’ha già allenato proprio al Marsiglia. Classe 1999, ha collezionato già 6 presenze con la Nazionale argentina: è un profilo che piace molto a Comolli e Chiellini.

Il club bianconero è sempre molto attivo per nuovi risvolti decisivi. Balerdi è bravo sia nella costruzione da dietro, migliorata con De Zerbi, ma è sempre attento in fase di non possesso grazie alle letture. Il difensore argentino potrebbe sbarcare subito in Serie A per vestire la maglia della Juventus. Anche la Roma l’ha seguito a lungo, ma ora potrebbe arrivare la svolta decisiva per sognare in grande. Una nuova idea di calciomercato per innalzare il tasso tecnico della difesa bianconera: ormai ci siamo per chiudere subito il nuovo colpo.

